Política Senado aprova reajuste de 19,25% aos servidores da Casa

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A estimativa é que a proposta tenha impacto fiscal de R$ 1 bilhão nos próximos três anos Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Senado aprovou, nesta terça-feira (20), um projeto que reajusta em 19,25% os salários dos servidores do Senado Federal. A estimativa é que a proposta tenha impacto fiscal de R$ 1 bilhão nos próximos três anos. O projeto não estava na pauta da sessão deliberativa do Senado e foi incluído durante a sessão.

“O reajuste se encontra em patamar próximo aos propostos por outras categorias, a exemplo do STF (Supremo Tribunal Federal), que concede reajuste de 18% aos servidores do Poder Judiciário. O reajuste será suportado por recursos do orçamento do Senado Federal”, justificou o relator, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

O senador justificou que o reajuste é necessário para repor perdas salariais por causa da inflação nos últimos anos.

“Informa que a última recomposição salarial [dos servidores do Senado], também de natureza parcial, ocorreu por meio em junho de 2016 – há mais de seis anos, portanto. Ainda segundo a justificação, desde a última parcela desse reajuste os índices inflacionários já alcançaram os 25%”, alegou.

O texto aprovado pelos senadores segue, agora, para a análise da Câmara dos Deputados. Não há, ainda, previsão de inclusão na pauta da Casa nesta reta final de trabalhos em 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política