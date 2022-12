Grêmio Grêmio anuncia a contratação do meio-campista Felipe Carballo para a temporada

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

O atleta, de 26 anos, assinou com o Tricolor por quatro anos

O meio-campista uruguaio Felipe Carballo, um dos destaques do futebol uruguaio da última temporada, foi anunciado como o mais novo reforço do Grêmio. Aos 26 anos, ele assina contrato por quatro anos. A apresentação do atleta acontece nesta quarta-feira (21), às 18h, na Arena do Grêmio.

Felipe Carballo chegou a fazer parte da pré-lista dos jogadores convocados pelo técnico Diego Alonso para a disputa do Mundial do Catar. Campeão uruguaio desta temporada defendendo o Nacional foi escolhido também o melhor jogador da competição com 35 jogos e oito gols marcados.

Carballo começou desde pequeno nas categorias de base do Nacional de Montevidéu. Com 20 anos, em agosto de 2017, foi negociado com o Sevilla, da Espanha, onde atuou por duas temporadas. De volta ao Nacional, se transformou em um dos principais nomes da equipe nos campeonatos locais e sul-americanos.

Ficha

Nome: Felipe Ignacio Carballo Ares

Posição: Volante

Nascimento: 04/10/1996

Local: Montevidéu/URU

Clubes: Nacional/URU, Sevilla/ESP e Naconal/URU

Títulos: Campeonato Uruguaio 2016, 2019, 2020 e 2022, Supercopa Uruguaia 2019 e 2021, Torneio Clausura 2019 e 2022 e Torneio Intermedio 2017, 2020 e 2022 (Nacional/URU)

