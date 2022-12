Futebol Post de Messi com troféu da Copa vira o mais curtido da história do Instagram

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

A publicação de Messi inclui fotos do atleta com companheiros e o momento em que ele recebe o troféu. Foto: Reprodução/Instagram A publicação de Messi inclui fotos do atleta com companheiros e o momento em que ele recebe o troféu. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O Instagram anunciou nesta terça-feira (20) que a foto publicada pelo atacante argentino Messi com a taça da Copa do Mundo se tornou a mais curtida de todos os tempos na plataforma. Ao todo, o post tem 10 fotos e alcançou mais de 64 milhões de curtidas.

A publicação de Messi inclui fotos do atleta com companheiros da seleção argentina e o momento em que ele recebe o troféu de melhor jogador da competição.

“Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos”, escreveu o jogador na publicação.

A vitória da Argentina sobre a França foi a partida mais discutida nesta edição da Copa, segundo um levantamento do Instagram que considera posts com emojis de bandeiras. Foram 19,8 milhões de posts com o símbolo argentino em 18 de dezembro.

Ainda segundo o Instagram, as hashtags #Messi e #Argentina se tornaram as mais populares da rede social em todo o mundo após a final da Copa do Mundo. E, no WhatsApp, houve pico de 25 milhões de mensagens por segundo durante a partida, segundo Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, que controla WhatsApp, Instagram e Facebook.

Na segunda-feira (19), o Twitter informou que Messi foi o jogador mais mencionado durante a competição.

Líder anterior

Até então, a foto mais popular na rede social era de um ovo. A imagem publicada em janeiro de 2019 alcançou 25 milhões de curtidas em dez dias e atingiu o objetivo de sua campanha para superar em curtidas uma foto da influenciadora Kylie Jenner.

A conta em que a foto do ovo foi publicada se chamava se chamava “Egg Gang” e, depois, passou a se apresentar como “World Record Egg”. Hoje, a imagem superada pelo post de Messi conta com mais de 57 milhões de curtidas.

