Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Atleta foi barrado pelo técnico depois da estreia e não voltou a pisar nos gramados dos estádios do Qatar até a decisão contra a Argentina Foto: Divulgação Atleta foi barrado pelo técnico depois da estreia e não voltou a pisar nos gramados dos estádios do Qatar até a decisão contra a Argentina. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Benjamin Pavard, lateral-direito da França, foi peça central de uma polêmica durante a Copa do Mundo. Após iniciar a competição como titular no jogo contra a Austrália, o atleta foi barrado pelo técnico Didier Deschamps e não voltou a pisar nos gramados dos estádios do Qatar até a decisão contra a Argentina.

De acordo com o jornalista Romain Molina, o jogador havia sido criticado pelo treinador e pela comissão técnica da França, mas o lateral se recusou a aceitar as palavras do comandante. Com isso, o atleta optou por revidar suas frustrações, o que pesou o clima nos bastidores dos Bleus na Copa do Mundo.

Na final

Na decisão contra a Argentina, Pavard foi flagrado por Deschamps fazendo conteúdos considerados inapropriados sobre seus companheiros do banco de reservas. Isso gerou uma discussão pesada entre jogador e treinador, e a atitude do atleta de 26 anos foi considerada decepcionante.

As informações indicam que os próprios companheiros do jogador do Bayern de Munique ficaram furiosos com o comportamento do lateral. O elenco chegou a acusar Pavard de vazar detalhes privados para uma parte da imprensa devido ao bom relacionamento do atleta com alguns jornalistas.

O futuro de Pavard na seleção é uma incógnita, pois o atleta ganhou “inimigos” dentro e fora dos gramados. A França também precisa definir seu futuro treinador antes de iniciar o próximo ciclo de Copa do Mundo em busca do tricampeonato. Didier Deschamps, atual comandante, e Zinedine Zidane são os nomes cotados para a sequência.

