Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Entidade gaúcha foi a instituição pública melhor avaliada na região sul do país, e a segunda melhor classificada de todo o Brasil na categoria Educação, Cultura e Arte. (Foto: Andressa Moreira/Especial Palácio Piratini) Foto: Andressa Moreira/Especial Palácio Piratini Entidade gaúcha foi a instituição pública melhor avaliada na região sul do país, e a segunda melhor classificada de todo o Brasil na categoria Educação, Cultura e Arte. (Foto: Andressa Moreira/Especial Palácio Piratini) Foto: Andressa Moreira/Especial Palácio Piratini

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre, foi uma das vencedoras do Prêmio de Acessibilidade, concedido anualmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pelo Conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A CCMQ foi a instituição pública melhor avaliada na região sul do país, e a segunda melhor classificada de todo o Brasil na categoria Educação, Cultura e Arte.

O prêmio é concedido anualmente como reconhecimento a iniciativas de entidades públicas e privadas e de indivíduos que tenham notória atuação na promoção de medidas para inclusão de pessoas com deficiência. A segunda edição do prêmio destacou ações de acessibilidade nas áreas do esporte, educação, cultura e arte e empregabilidade.

Os critérios utilizados para definir os vencedores foram o impacto transformador no público beneficiado, diversidade e característica desse público e o potencial de reaplicabilidade ou escalabilidade da iniciativa, além do aspecto inovador das medidas.

Edital rigoroso

O diretor da CCMQ, Diego Groisman, considera bastante expressiva a conquista do Prêmio, cujos resultados se baseiam em edital rigoroso nos critérios de avaliação. “O processo envolveu o envio de uma vasta quantidade de documentação, além da apresentação do projeto de acessibilidade da CCMQ para análise da comissão julgadora”, afirma o dirigente cultural.

Entre as ações do projeto de acessibilidade da Casa de Cultura Mario Quintana submetidas à avaliação do prêmio, Groisman destaca uma série de medidas, desde atitudes simples como a disponibilização de cadeira de rodas para o deslocamento de pessoas com limitações motoras e a reativação dos elevadores para cadeirantes, até a instalação de piso tátil em todos os andares da instituição e a modernização geral do sistema de elevadores com sinais sonoros para portadores de deficiência visual.

Também foram avaliados critérios como os lugares especiais para cadeirantes nas salas de teatro e de cinema, ferramentas de comunicação com audiodescrição, criação de um folder em braile, apresentação de espetáculos e outras atividades com intérprete de Libras. O diretor da CCMQ destaca ainda o papel da Rádio Quintanares no reconhecimento nacional obtido com o Prêmio Acessibilidade.

“A emissora web da Casa de Cultura Mario Quintana, lançada em maio de 2021, é dirigida e operada pelo servidor do quadro da Sedac Dirnei Silva, que é cego. A programação de 24 horas diárias aborda literatura, música, teatro, dança, artes visuais, cinema e cidadania, sempre pautada por temas como inclusão, acessibilidade e diversidade”, observa Groisman.

Área prioritária

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, afirma que o reconhecimento de âmbito nacional é o coroamento pelos resultados da instituição em uma das áreas prioritárias das políticas públicas culturais do Estado. “Acessibilidade, inclusão e diversidade são compromissos fundamentais das instituições vinculadas à Sedac, que também potencializam aspectos como promoção da cidadania, educação pela arte e formação de públicos. A equipe da Casa de Cultura Mario Quintana merece esse reconhecimento por seu trabalho constante para melhor acolher todos os visitantes da Casa”, avalia.

O diretor da CCMQ acrescenta ainda que outras ações do projeto de acessibilidade da instituição foram entregues ao público após a inscrição no edital do prêmio concedido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É o caso dos banheiros adaptados para pessoas com deficiência, agora disponíveis nos dois prédios interligados da Casa de Cultura. A próxima entrega a ser feita ao público é uma maquete tátil do prédio, que está em fase de acabamentos, realizada por um grupo de alunos da arquitetura da PUCRS, supervisionados pela professora e arquiteta alemã Vera Grieneisen.

