Cristiano Zanin é aprovado pelo Senado para vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula Foto: Lula Marques/Agência Brasil Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O advogado Cristiano Zanin foi aprovado para uma vaga no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Zanin teve 58 votos a favor e 18 contrários.

Indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF, Zanin tem 47 anos e foi advogado do petista em processos na Operação Lava-Jato. As condenações contra Lula foram anuladas. Ele precisaria 41 votos dos 81 possíveis.

Durante sabatina de quase oito horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Zanin disse que sempre defenderá a Constituição, a independência e a harmonia entre os Poderes.

“Tive a oportunidade ímpar, com muito respeito e transparência, de me apresentar a vossas excelências. Sempre defendi e defenderei o cumprimento da Constituição da República e das leis. Primo pelo mais profundo respeito ao espaço constitucional, individual ou coletivo, a fim de sempre zelar pela independência e harmonia entre os Poderes da República”, afirmou.

Com 47 anos de idade, o advogado Cristiano Zanin poderá compor o quadro de ministros do Supremo até novembro de 2050, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte.

Zanin se notabilizou por defender Lula nos processos penais da Operação Lava-Jato desde 2013. O presidente chegou a ser condenado e preso, mas teve as condenações anuladas pelo STF após recursos assinados pelo advogado.

Nascido em Piracicaba (SP), Zanin se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

Ainda como advogado de Lula, Zanin foi um dos responsáveis por levar o processo envolvendo a condenação e a prisão do petista ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas.

