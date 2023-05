Geral Senado exclui trechos de medida provisória que poderiam aumentar o desmatamento na Mata Atlântica

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Segundo especialistas, as medidas, na prática, poderiam afrouxar as regras de proteção do bioma. (Foto: Divulgação)

O Senado excluiu nesta terça-feira (16) trechos de uma MP (medida provisória) que flexibilizam regras de combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Segundo especialistas, as medidas, na prática, poderiam afrouxar as regras de proteção do bioma. O texto volta para Câmara dos Deputados.

Editada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) e ainda em vigor, a MP prevê a prorrogação do prazo de adesão dos imóveis rurais ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O texto, porém, chegou ao Senado com modificações feitas pela Câmara dos Deputados em março. Foram incluídas alterações na Lei da Mata Atlântica, classificadas como “jabutis” — trechos que não têm relação com o tema principal da proposta.

Entre os pontos modificados estão o fim da exigência de medidas compensatórias para a supressão de vegetação fora das áreas de preservação permanente e a flexibilização do desmatamento de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração.

Os senadores rejeitaram as mudanças feitas pelos deputados e aprovaram um mecanismo chamado de impugnação, que impede a retomada desses trechos durante a nova votação na Câmara.

O que a legislação atual prevê?

Ao retirar da discussão da MP toda a parte sobre Mata Atlântica, o Senado preservou as atuais medidas de proteção ao bioma:

– Permissão para desmatamento da vegetação, inclusive a original: quando não existir “alternativa técnica e locacional” para a construção de um empreendimento;

– Necessidade de parecer técnico: realizado órgão ambiental estadual para desmatamento de vegetação que esteja no meio do processo de regeneração em área urbana.

Medidas compensatórias:

– para supressão de vegetação fora das áreas de preservação permanente, em caso de construção de empreendimentos lineares — como linhas de transmissão, sistema de abastecimento público de água e, na avaliação de especialistas, até condomínios e resorts (para resorts, há necessidade de estudo prévio de impacto ambiental e da coleta e transporte de animais silvestres);

– para corte da vegetação original ou secundária que esteja em estágio médio ou avançado de regeneração, uma compensação deverá ser feita — de acordo com a lei, uma área com a mesma extensão do terreno desmatado precisa ser reservada à região do município ou à região metropolitana onde foi realizada a devastação;

Autorização de exploração pelo município: além dos Estados, municípios podem autorizar a exploração de vegetações secundárias — aquelas já alteradas significativamente e que estejam no início do processo de regeneração. As informações são do portal de notícias G1.

