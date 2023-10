Rio Grande do Sul Senado estará presente na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

O estande sediará atividades especialmente preparadas para a feira Foto: Giulian Serafim/PMPA O estande sediará atividades especialmente preparadas para a feira (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Livraria do Senado levará para Porto Alegre mais de 115 títulos de seu catálogo, que inclui desde publicações sobre legislações diversas a obras clássicas relacionadas à História do Brasil, lançadas pelo seu Conselho Editorial. Todos os livros serão vendidos a preço de custo.

Entre as obras que poderão ser encontradas no estande da Livraria do Senado, os destaques ficam com As Fallas do Throno, Código de Defesa do Consumidor em Miúdos, Os Caminhos de Garibaldi na América e Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares.

O estande sediará atividades especialmente preparadas para a feira. Nesta sexta-feira (3), às 16h30, haverá doação de obras em braile para instituições de atendimento a pessoas com deficiência visual, e às 17h30, a doação de obras editadas pelo Senado Federal à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.

No sábado (4), a partir das 14h, o senador Paulo Paim e o ex-senador Pedro Simon, que lançam obras na feira, comparecerão ao estande. Às 15h, haverá uma sessão de autógrafos da obra A Diáspora do Povo Gaúcho, de Simon, editada pelo Conselho Editorial do Senado Federal.

Quem visitar o estande da Livraria do Senado também poderá ser transportado virtualmente para Brasília por meio de uma visita guiada remota ao Congresso Nacional, com informações sobre história, arte e arquitetura da sede do Poder Legislativo.

História e cidadania

Lançado em 2023, o livro As Fallas do Throno apresenta a transcrição de discursos solenes dos imperadores brasileiros ao Parlamento e as respostas das Casas Legislativas ao monarca. Os quatro volumes da obra são resultado de três anos de pesquisa da jornalista e servidora do Senado Virgínia Galvez.

A obra também compila fatos, dados e análises acadêmicas que pormenorizam o contexto histórico contemporâneo dos discursos, com citações aos principais momentos do Império – entre 1798 e 1889. A cronologia contou com a apreciação do professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Luiz Fernando Saraiva, autor de vasta produção acadêmica sobre o Brasil Império.

Já o Código de Defesa do Consumidor em Miúdos é uma versão ilustrada, colorida e explicada em linguagem educativa da Lei 8.078, de 1990 (CDC). Essa versão em quadrinhos aborda importantes questões como direitos dos consumidores, relações de consumo, órgãos de proteção, notas fiscais, pirataria, consumismo e muitas outras. O livro integra a Coleção Em Miúdos — uma série que tem o intuito de fomentar a leitura, o pensamento crítico e a consciência social desde a infância —, fruto de parceria do Senado Federal com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) e a Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG).

Rio Grande do Sul

Entre as obras enviadas especialmente para a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre está Os Caminhos de Garibaldi na América, organizado por Omar Barros, Ricardo Vaz Seeling e Sylvia Bojunga. O livro traz uma seleção de artigos que contam a história do Brasil em torno de Giuseppe Garibaldi e oferece uma contribuição ao estudo da América Latina e da Revolução Farroupilha.

Outras publicações relacionadas ao estado que poderão ser encontradas na feira são Viagem ao Rio Grande do Sul, de Auguste de Saint-Hilaire; Uma viagem ao Rio Grande do Sul, de Vittorio Buccelli; e Garibaldi e a Guerra dos Farrapos, de Lindolfo Collor.

Escritoras do Brasil

Outro destaque do estande é a obra Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares, décimo volume da coleção Escritoras do Brasil. Trata-se do terceiro livro de Alexina de Magalhães Pinto, folclorista, educadora e musicista mineira. A obra é uma compilação de 77 cantigas oriundas da cultura popular brasileira — quase todas acompanhadas da partitura e de um QR Code para que a melodia possa ser escutada.

Iniciado por um ensaio sobre a utilização da cultura popular na alfabetização de crianças, o livro é finalizado com inúmeras notas de esclarecimento e referências. Além de reavivar a produção de uma precursora do estudo do folclore brasileiro, a obra tem o importante papel de trazer à tona manifestações culturais do início do século 20, colhidas in loco.

Coordenada pela Biblioteca do Senado, a série “Escritoras do Brasil” busca divulgar o trabalho intelectual de escritoras brasileiras de escassa ou nenhuma presença nos cânones literários, valorizando, assim, as atividades, a produção e o pensamento da mulher na construção da história do Brasil.

Game e atividades digitais

No estande da Livraria do Senado também serão feitos desafios de perguntas (quiz) com diversos temas, como a Constituição Federal, que completou 35 em outubro; a história do Senado, que se prepara para comemorar no próximo ano seu bicentenário; e a veracidade de notícias sobre o Parlamento, a partir do trabalho do Senado Verifica, serviço de checagem de informações da Casa. Como prêmios, serão entregues livros do Senado.

Quem adquirir obras no estande também poderá gravar dicas de leitura e participar de lives para o TikTok do Senado Federal.

O Senado também promoverá em Porto Alegre o Game Jovem Senador, um jogo de perguntas e respostas com estudantes de escolas públicas que vale um conjunto de livros doado à biblioteca da escola do ganhador. A atividade terá participação remota de estudantes de diversas partes do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e as perguntas serão baseadas na Coleção Em Miúdos. O projeto Jovem Senador é um concurso anual de redação e vivência legislativa, e também o canal de comunicação da Casa com o público jovem, em especial os estudantes de ensino médio.

