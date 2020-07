Política Senado impede a entrada da Polícia Federal no gabinete de José Serra

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal deflagaram operação que investiga a existência de caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014 Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai entrar com uma reclamação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a ação da PF (Polícia Federal) de tentar realizar busca e apreensão no gabinete do senador José Serra.

De acordo com o Senado, a decisão que desencadeou a ação é de 1ª instância. Nela,

o juiz afirma que precisaria do “cumpra-se” da autoridade competente e, na avaliação do Senado, essa autoridade não é a PF mas o STF.

Operação Paralelo 23

O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal deflagaram, na manhã desta terça-feira (21), uma operação que investiga a existência de caixa 2 na campanha de José Serra (PSDB) ao Senado em 2014.

A Operação Paralelo 23 – terceira fase da Lava-Jato junto à Justiça Eleitoral de SP – cumpre 4 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão – incluindo no gabinete e no apartamento funcional de Serra na capital federal – em São Paulo, Itatiba, Itu e Brasília. Também foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados.

