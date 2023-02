Política Senado: Rogério Marinho conquista votos, mas Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição, segue favorito

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Senador do PSD tem o apoio de Lula, que também está fazendo ligações e colocou ministros do governo para trabalhar a favor dele Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

As articulações em torno da eleição para a presidência do Senado se intensificaram às vésperas da votação, marcada para esta quarta-feira (1º). Na reta final, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entraram em campo em busca de votos para Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN), respectivamente.

A atuação de dirigentes partidários, questões regionais e divergências entre senadores e aliados dos candidatos também têm influenciado a dinâmica da disputa de votos. Algumas manifestações de apoio, inclusive, geram surpresa de parlamentares. É o caso do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).

Vieira integrou a CPI da Covid e se destacou com críticas à condução da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro. Entretanto, o tucano decidiu apoiar o candidato bolsonarista, Rogério Marinho. Alessandro Vieira é desafeto de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), principal articulador da campanha de Rodrigo Pacheco.

“Ao longo dos anos, votei no Lula, fiz oposição a Bolsonaro. Mas, considerando as ações da dupla Pacheco-Alcolumbre, entendo que é preciso evitar a reeleição”, afirmou Alessandro Vieira.

O parlamentar por Sergipe também diz considerar “equivocado” apontar Rogério Marinho como um representante de golpistas que invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.

Além de Alessandro Vieira, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), também anunciou apoio a Rogério Marinho nos últimos dias.

Atuação de bolsonaristas

Nas últimas semanas, o ex-presidente Jair Bolsonaro – que está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado – fez várias ligações a senadores com o objetivo de reforçar a campanha de Rogério Marinho.

No Brasil, o cacique do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), estão na linha de frente na busca por votos para Rogério Marinho.

Números inflados

Do outro lado, Rodrigo Pacheco trabalha intensamente pela reeleição e tem feito reuniões presenciais com senadores todos os dias para pedir votos. O senador do PSD tem o apoio de Lula, que também está fazendo ligações e colocou ministros do governo para trabalhar a favor de Pacheco.

Aliados dizem que Pacheco tem 55 votos, margem mais que suficiente para assegurar a reeleição. Já apoiadores de Rogério Marinho contam 43 votos. A conta não fecha porque ultrapassa o número total de 81 senadores e escancara a estratégia dos aliados de inflar números para tentar angariar mais votos.

A decisão final será tomada nesta quarta-feira, em votação secreta – o que possibilita traições de última hora.

Senado: Rogério Marinho conquista votos, mas Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição, segue favorito