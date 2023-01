Política Senado pede reforço do policiamento para a posse dos senadores e deputados federais eleitos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Os parlamentares federais tomarão posse no dia 1° de fevereiro Foto: TV Brasil Os parlamentares federais tomarão posse no dia 1° de fevereiro. (Foto: TV Brasil) Foto: TV Brasil

O diretor da Secretaria de Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, pediu reforço do policiamento ostensivo nas imediações do Congresso Nacional para a posse dos senadores e deputados federais eleitos, que ocorrerá em 1º de fevereiro, e para a abertura dos trabalhos legislativos, marcada para o dia 2.

O documento com o pedido ao interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, foi divulgado na quarta-feira (25) pela assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Ambas as cerimônias contam com projeção política, característica cuja sensibilidade foi incrementada em razão dos últimos acontecimentos ligados à invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro último. Ressalte-se que eventos dessa magnitude contam com a previsão de participação de diversas autoridades, e no caso da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos, há ainda a expectativa de comparecimento dos chefes dos Três Poderes da República”, afirmou o diretor da Secretaria de Polícia do Senado no documento.

Martins também pediu que sejam tomadas “as demais providências que a Secretaria de Segurança Pública do DF julgar pertinentes para auxiliar esta Secretaria de Polícia em eventual enfrentamento” em alguns cenários de violência.

“Cumpre ainda adiantar que, diante da conjuntura nacional, esta Secretaria de Polícia identificou como cenários de riscos a invasão em áreas não autorizadas, a tomada de refém, a presença de atirador ativo, ameaça de explosivo e, ainda, a sabotagem em infraestruturas críticas”, declarou o diretor.

Na segunda-feira (23), o ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou a atuação da Força Nacional de Segurança em Brasília até 4 de fevereiro.

