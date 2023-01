Brasil Acidente entre caminhão e van mata 12 pessoas que voltavam de atendimento médico no Tocantins

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente na van Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente na van. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão matou 12 pessoas na rodovia TO-280, perto de Natividade, no Tocantins, na noite de quarta-feira (25). Todas as vítimas retornavam de atendimento médico em Palmas, capital do Estado.

De acordo com a prefeitura de Almas, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital, a van pertence à Secretaria de Saúde do município do interior do Estado. Entre as vítimas, há quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos morreram no local da tragédia.

O acidente aconteceu por volta das 20h40min. Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente na van, que estava na faixa contrária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal e uma criança estavam no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento. A causa da tragédia será investigada.

