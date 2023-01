Rio Grande do Sul Centro Administrativo do governo do Rio Grande do Sul é totalmente liberado para a retomada das atividades

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Um vazamento provocou a evacuação e interdição do prédio em 23 de dezembro Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Um vazamento provocou a evacuação e interdição do prédio em 23 de dezembro. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

As atividades no 11º e no 12º andares do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre, foram retomadas nesta quinta-feira (26). Esses eram os dois últimos pavimentos do prédio que permaneciam interditados em razão de um grande vazamento de água que atingiu o edifício em 23 de dezembro.

Ocorrido no 12º andar, o vazamento provocou a evacuação e interdição do prédio, de 21 andares, onde funcionam diversas secretarias e outros órgãos da administração pública estadual.

As atividades foram retomadas gradualmente após reparos nas redes hidráulica e elétrica. O Caff localiza-se na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no bairro Praia de Belas.

