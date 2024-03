Política Senado quer votar projeto que endurece penas por porte de drogas; Supremo retoma julgamento sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O STF discute o assunto desde 2015. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O STF discute o assunto desde 2015. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo capítulo do embate entre Legislativo e Judiciário se desenha em Brasília. O Senado prepara uma reação ao julgamento sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas, como a maconha, para uso pessoal, que será retomado no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (6).

Desde setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas poderá ser votada pelos senadores.

Com um discurso comum aos parlamentares nos últimos anos, o senador Efraim Filho (União-PB), relator da PEC, afirma que é papel do Congresso uma definição sobre o assunto.

“A competência para legislar sobre o tema é do Poder Legislativo e, por diversas oportunidades nos últimos anos, o parlamento votou a favor de manter a atual legislação”, afirmou. Para o senador, não houve omissão ou inércia do Congresso que justifique o que chamou de “ativismo judicial” por parte dos tribunais.

Pela norma em vigor, aprovada pelo Congresso em 2006, o porte de drogas para uso pessoal é considerado crime, mas não leva à prisão. Entre as penas aplicadas, estão a prestação de serviços à comunidade e o cumprimento de medidas socioeducativas por até dez meses.

A proposta de Pacheco reafirma a posição do Legislativo e acrescenta um inciso ao artigo 5.º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, criminalizando a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecentes e drogas sem autorização para tal.

A expectativa do relator era votar a proposta na CCJ também na quarta-feira, mesmo dia do retorno do julgamento no Supremo. A PEC não está na pauta do colegiado até o momento e não há uma definição se será incluída pelo presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Falta apenas um voto para o Supremo formar maioria pela liberação do porte de droga para consumo próprio. Os ministros ainda precisam definir critérios específicos, como a quantidade de maconha que diferenciará o usuário do traficante de drogas.

O STF discute o assunto desde 2015, quando três dos 11 ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, mantendo como crime a comercialização dessa e de outras drogas.

A PEC das Drogas, como o texto vem sendo chamado, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi apresentada em setembro do ano passado, após o julgamento no Supremo chegar a cinco votos pela liberação do porte de maconha para consumo pessoal. A análise na Corte foi paralisada no fim de agosto por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Até o momento, votaram a favor da descriminalização: Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O único voto contrário é de Cristiano Zanin.

Faltam ainda os votos de Carmen Lúcia, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux. Os ministros divergem sobre a quantidade da erva que seria permitida, de 25 até 100 gramas da planta. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a Justiça vem diferenciando a posse de pessoas pretas e brancas.

O presidente do Senado afirmou em diversas ocasiões que decisões do Supremo não podem criar uma nova legislação e considerou um “equívoco grave” e “uma invasão da competência do Poder Legislativo” pautas que foram discutidas pelo STF, entre elas, a própria descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/senado-quer-votar-projeto-que-endurece-penas-por-porte-de-drogas-supremo-retoma-julgamento-sobre-a-descriminalizacao-da-maconha-para-uso-pessoal-nesta-quarta-feira/

Senado quer votar projeto que endurece penas por porte de drogas; Supremo retoma julgamento sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal nesta quarta-feira

2024-03-05