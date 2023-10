Geral Senado rejeita nome indicado por Lula para o comando da Defensoria Pública da União

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Igor Roque durante sabatina que havia aprovado seu nome na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em julho. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O Senado rejeitou a indicação de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União. Indicado em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de defensor público-geral federal, Roque recebeu 38 votos contrários a sua nomeação, com 35 votos favoráveis e 1 abstenção.

Em julho, Roque foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, quando teve o nome aprovado por 20 fotos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Agora, a nomeação será arquivada e o governo terá de indicar um outro nome.

Senadores da oposição relacionaram o defensor a um evento realizado em setembro pelo órgão sobre saúde da mulher, em que foi discutido o aborto. Desde então, segundo membros da equipe do governo, bolsonaristas vêm fazendo campanha contra a indicação de Roque.

“Eu quero aqui ressaltar um desvio gravíssimo da Defensoria Pública da União. Trata-se da incitação explícita ao crime e apologia ao aborto. Está programado para acontecer nesta semana, nos próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o seminário ‘Saúde e Bem-Estar da Mulher’, no auditório da Escola Nacional da DPU, em Brasília”, disse o senador Eduardo Girão (Novo-CE) no dia 29 de agosto, em discurso no plenário.

O líder do Novo afirmou ainda que entraria com uma representação na Corregedoria Nacional da DPU.

“É esse hediondo crime que a DPU está promovendo, defendendo, esquecida de que o direito à vida é cláusula pétrea, garantida pelo art. 5º da Constituição. É aquela velha história: até quando nós vamos permitir a ideologia prevalecer, a militância política sobre os interesses preconizados na Constituição, que representa 80% da população brasileira?”, declarou.

Apesar de grupos bolsonaristas divulgarem que o defensor é a favor da legalização do aborto, a assessoria de Roque disse que ele não participou do evento promovido pela Defensoria Pública da União.

Durante a votação em plenário nesta quarta-feira, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) defendeu a aprovação da nomeação.

“Nós temos que entender que as instituições são de Estado. O princípio é da impessoalidade. Estes são os princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Nós não podemos incorrer no equívoco de vetar ou inviabilizar qualquer nome por qualquer conteúdo ideológico”, disse.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), da ala mais conservadora do Senado, disse que, após se reunir com Igor Roque mais de uma vez depois da polêmica, passou a concordar com sua indicação.

“O defensor público-geral tem a obrigação estrita de cumprir a lei, e é exatamente isso que o Senhor Igor fez de compromisso comigo, fez com a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara e fez com a Frente Parlamentar Evangélica do Senado, na minha pessoa”, disse Viana.

“Ele sabe do nosso posicionamento contra toda e qualquer política de aborto fora do que está na legislação, sabe muito bem que nós somos todos contra toda abertura de legislação para porte de drogas, e isso está muito claro, e ele tem um compromisso, a palavra empenhada, de que ele irá seguir estritamente o que determinar a lei. Aquilo que for votado por esta Casa, a Defensoria vai cumprir”, completou o senador.

Currículo

Igor Roque é graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi procurador-federal entre 2011 e 2013, quando se tornou defensor público federal. É professor de Direito Civil no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). As informações são do portal de notícias G1.

