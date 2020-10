A sabatina é uma das etapas obrigatórias para que Marques, desembargador do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), com sede em Brasília, possa assumir a vaga no STF aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Os outros requisitos são: idade superior a 35 anos e inferior a 65, notável saber jurídico e reputação ilibada.