Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Corredor de ônibus recebe serviços de pavimentação Foto: Divulgação Corredor de ônibus recebe serviços de pavimentação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em razão do andamento dos serviços de pavimentação no corredor de ônibus da avenida João Pessoa, em Porto Alegre, será realizado um bloqueio no cruzamento da avenida Venâncio Aires com a João Pessoa, no bairro Cidade Baixa, no sentido Cidade Baixa-HPS (Hospital de Pronto Socorro), a partir das 9h desta quarta-feira (21).

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), os motoristas que trafegam pela Venâncio Aires e desejam cruzar a João Pessoa em direção à avenida Osvaldo Aranha, a partir do Menino Deus, devem fazer o desvio pela rua José do Patrocínio e seguir pela Dr. Sebastião Leão para se dirigir até a João Pessoa e, a seguir, entrar à esquerda para, em seguida, retornar à Venâncio Aires, à direita, e prosseguir em direção ao HPS.

Quem continuar pela Venâncio até a João Pessoa será obrigado a converter à direita em direção à Azenha. No sentido oposto do cruzamento, pela Venâncio Aires sentido HPS-Cidade Baixa, haverá a liberação da pista da direita, já finalizada, para atravessar o corredor de ônibus em direção ao bairro Menino Deus, sem desvio ou alteração na circulação.

Durante a realização dos trabalhos, os motoristas que trafegam pela João Pessoa a partir do Centro, que desejarem se dirigir à região do HPS, devem fazer o retorno na Praça Piratini, junto ao Shopping João Pessoa.

No cruzamento da rua Dr. Sebastião Leão com a João Pessoa, haverá a liberação da faixa da esquerda sobre o corredor de ônibus, enquanto outras duas faixas serão bloqueadas para a realização do serviço de pavimentação. O transporte público não terá alteração em razão dos desvios.

Toda a operação está sinalizada com indicações sobre os desvios e ajustes podem ser feitos conforme o avanço dos trabalhos, informou a EPTC.

