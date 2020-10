Mais de 5 milhões de trabalhadores recebem nova parcela do auxílio emergencial nesta quarta

A CEF (Caixa Econômica Federal) paga, nesta quarta-feira (21), mais uma parcela do auxílio emergencial para 5,2 milhões de trabalhadores.

Às pessoas que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à segunda parcela de R$ 300 do benefício. Nesta quarta, recebem 1,6 milhão de trabalhadores cujo número do NIS encerra em 3.