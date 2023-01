Política Senado volta a expor primeira obra de arte restaurada após depredação

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Restaurador Nonato Nascimento e a obra "Trigal da Serra", de Mondin, restaurada. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Restaurador Nonato Nascimento e a obra "Trigal da Serra", de Mondin, restaurada. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Senado voltou a expor o quadro “Trigal na Serra”, de Guido Mondin. A obra, depredada durante os atos cometidos por radicais em 8 de janeiro, foi a primeira restaurada na Casa e voltou a ser exibida na Sala de Recepção da Presidência do Senado.

Ao todo, 14 obras de arte foram danificadas durante a invasão ao Congresso Nacional. O quadro de Mondim, em acrílico sobre eucatex, mede 92 por 112 centímetros e foi pintado em 1967.

Segundo o Senado, após os ataques, a tela foi encontrada no chão, separada da moldura, molhada e arranhada.

“Fragmentos de vidros quebrados durante a invasão e outros estilhaços provocaram arranhões e perda de policromia (várias cores). A obra estava encharcada e empenada pela umidade, depois que os vândalos acionaram mangueiras e hidrantes de combate a incêndio”, informa a Casa.

Restauração

O conservador do Laboratório de Restauração do Senado, Nonato Nascimento, foi o responsável pela recuperação da obra, que começou logo após os ataques.

À Agência Senado, ele disse que o primeiro passo foi a retirada dos primeiros fragmentos de vidro com uma trincha macia, seguida de uma série de medidas para devolver o quadro ao estado original.

“Como ele ficou muito encharcado, no dia seguinte já tinha muito fungo. Borrifei uma mistura de álcool e água no fundo da tela, onde estava a maior parte dos fungos. Removi os esporos com um aspirador e uma escova macia. Coloquei a tela entre papéis mata-borrão para retirar a umidade e, depois, em uma prensa para planificar. Fiz a reintegração cromática nos locais onde houve danos e perda de policromia”, conta Nonato.

Nonato também comenta sobre a sensação de ver a obra destruída e, enfim, restaurada: “Quando percebi o estado em que ela estava, foi chocante. É de arrepiar. Mas, quando terminei o trabalho de restauração, foi uma alegria no laboratório. Ela ficou linda de novo, está perfeita”, diz.

Outras obras

A coordenadora do Museu do Senado, Maria Cristina Monteiro, conta que a recuperação de outra peça danificada pelos invasores está prestes a ser concluída: uma cadeira do século XIX, usada no Salão Nobre para a recepção de autoridades estrangeiras.

Segundo Monteiro, ainda não há um cronograma definido para a restauração e a entrega de todas as obras danificadas. O custo total dos reparos pode chegar a R$ 1 milhão.

“Vai depender da avaliação de cada peça. A tapeçaria de Burle Marx será restaurada em São Paulo. O painel vermelho de Athos Bulcão pode levar de três a quatro meses. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que deve ceder servidores para auxiliar o restauro. O quadro de Gustavo Hastoy, ‘Ato de Assinatura do Projeto da 1ª Constituição’, vai precisar de um projeto específico, porque é muito grande, muito pesado e está chumbado na parede. Vamos precisar contratar um guindaste específico para retirá-lo. Cada peça tem uma história”, diz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/senado-volta-a-expor-primeira-obra-de-arte-restaurada-apos-depredacao/

Senado volta a expor primeira obra de arte restaurada após depredação