Política Senado votará indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central em outubro

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Gabriel Galípolo foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a autoridade monetária. Foto: Lula Marques/Agência Brasil Gabriel Galípolo foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a autoridade monetária. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta quarta-feira (4) que o plenário da Casa votará a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central (BC) no dia 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais.

Atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a autoridade monetária. O economista vai substituir Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, que foi indicado na gestão Jair Bolsonaro. Pacheco fez o anúncio da data de votação da indicação de Galípolo durante sessão do Senado nesta quarta.

Antes de o nome ser analisado pelo conjunto de senadores, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve realizar a sabatina de Galípolo. A data da sabatina, entretanto, ainda não foi agendada pelo presidente do colegiado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

“No período eleitoral, há dificuldade de reunirmos maior quórum. Estamos encaminhando a mensagem à CAE. Ficará à cargo do senador Vanderlan Cardoso a definição da data da sabatina. Da parte da Presidência do Senado, gostaria de deixar definida a data 8 de outubro para apreciação em plenário. Caberá ao presidente da CAE definir até 8 de outubro a data da sabatina”, afirmou Pacheco. As informações são do portal de notícias G1.

2024-09-04