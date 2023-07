Política Senador Alan Rick perde voo e grita com funcionários de companhia aérea em Brasília

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Aos gritos e dando socos no balcão, o parlamentar exigia entrar na aeronave. (Foto: Reprodução)

Após perder um voo no Aeroporto Internacional de Brasília, o senador Alan Rick (União Brasil-AC) agrediu verbalmente um funcionário da companhia aérea. Um vídeo que viralizou na última quinta-feira (20) mostra o parlamentar aos gritos, exigindo ser colocado dentro da aeronave.

Dando socos no balcão, o senador exigia ser incluído no voo.

— Eu não ouvi, moço. Está aqui, 24. No meu bilhete, 24 — afirmou o senador, em referência ao número do portão de embarque.

— Mas isso aqui é uma previsão — informou o funcionário da companhia aérea.

— Você tem que me colocar no voo — gritou o senador.

— Só amanhã agora — respondeu o atendente.

— Só amanhã o caral** — respondeu Rick, aos gritos.

Em nota, o senador afirma que o vídeo é “um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado”. “Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção a situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis”, continua o texto.

“Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro. Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro”, afirma ainda.

Quem é

O senador do Acre Alan Rick (União) viralizou, na última quinta-feira (20), após circular nas redes sociais um vídeo no qual discute, aos gritos e com socos no balcão, com o funcionário de uma companhia aérea. Tendo iniciado a carreira política em 2014 ao se lançar candidato a deputado federal, Rick ganhou notoriedade em seu estado natal como apresentador do canal TV Gazeta. Reeleito para a Câmara em 2018, lançou-se candidato ao Senado no ano passado.

Bolsonarista, o senador se descreve em seu site oficial como contra o aborto, a descriminalização da maconha, a erotização infantil e defensor de pautas conservadoras como o ‘Escola Sem Partido’. Em 2014, elegeu-se deputado federal pelo PRB, com cerca de 18 mil votos. No pleito seguinte, dessa vez filiado ao DEM, reelegeu-se com 22 mil.

Em 2022, Alan Rick garantiu a cadeira de senador ao conquistar cerca de 150 mil votos. A bancada do Acre tem ainda Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (União).

Alan Rick declarou ter R$ 2 milhões à Justiça Eleitoral no ano passado. A lista de bens do então candidato incluem terrenos, investimentos e apartamentos. Oito anos antes, em sua primeira disputa eleitoral, ele declarou ter cerca de R$ 355 mil.

Após os eventos do 8 de janeiro deste ano, Alan Rick teve suas redes sociais bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As contas do senador no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube tiveram seu acesso restringido por conta de mensagens que estariam incentivando a realização de atos antidemocráticos, no entendimento do ministro.

“As manifestações pacíficas realizadas por uma grande parte da população brasileira demonstram a indignação pela eleição de um presidente condenado por corrupção e que tantos danos causou ao país. Porém, não podemos admitir a depredação do patrimônio público e nem as invasões do Congresso e outras instituições (…) Que os culpados sejam punidos. Quem usa da violência deve saber que sofrerá os rigores da lei”, escreveu Alan Rick no Twitter, após os atos golpistas do 8 de janeiro.

Uma semana depois, após intermediação do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Alan Rick teve seu acesso aos perfis restaurado.

