Mundo Senador democrata retira apoio ao pacote socioambiental trilionário de Joe Biden, ameaçando sua aprovação

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O senador Joe Manchin diz que o pacote iria “afetar drasticamente” a capacidade do país de responder à pandemia da covid-19 e a ameaças geopolíticas. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Joe Manchin, democrata da Virgínia Ocidental, disse neste domingo (19) que não apoiará o projeto do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de US$ 1,75 trilhão voltados para a melhoria da rede de proteção social americana e o combate à mudança climática, na prática enterrando a possibilidade de que seu partido aprove a legislação tal como proposta. “Não posso votar por esta legislação”, disse Manchin no programa Fox News Sunday, citando a preocupação de que ela aumente a dívida nacional. “Eu tentei tudo o que era humanamente possível. Não consigo ir mais longe, e isto é um não.”

Em uma declaração divulgada depois da entrevista, Manchin alegou que o pacote, já aprovado na Câmara, aumentaria a dívida dos Estados Unidos e iria “afetar drasticamente” a capacidade do país de responder à pandemia da covid-19 e a ameaças geopolíticas.

“Meus colegas em Washington estão determinados a remodelar dramaticamente nossa sociedade de uma maneira que deixa nosso país ainda mais vulnerável às ameaças que enfrentamos. Não posso assumir esse risco quando a dívida está em impressionantes US$ 29 trilhões e as taxas de inflação são reais e danosas para todos os americanos que trabalham duro nos postos de gasolina, nas mercearias e nas contas infindáveis dos serviços”, afirmou.

Segundo uma legislação proposta à parte, os gastos seriam compensados com aumento de impostos para as grandes corporações e os americanos mais ricos, revertendo parte dos cortes tributários que favorecerem esses setores no governo de Donald Trump.

Os comentários de Manchin, um senador da direita do partido ligado às indústrias do carvão e do gás, deram o golpe mais recente, talvez fatal, na peça central da agenda interna de Biden. Com os republicanos unidos na oposição à legislação conhecida como Build Back Better (Reconstruindo melhor), os democratas precisam assegurar o voto de cada senador de seu partido para que o projeto passe no Senado, onde a maioria governista é de apenas um voto, somando 51 contra 50 do partido opositor.

A Casa Branca reagiu de forma dura ao bloqueio imposto por Manchin ao projeto, no que chamou de rompimento “repentino e inexplicável” de um acordo que havia sido negociado pelo senador e o próprio Biden.

“A luta pelo Build Back Better é muito importante para abrirmos mão dela. Vamos arrumar uma maneira de seguir adiante no próximo ano”, disse a porta-voz do governo, Jen Psaki, em um comunicado.

Durante meses, Manchin se reuniu com o presidente e seus principais assessores numa tentativa de assegurar um acordo que ele pudesse apoiar. Suas objeções forçaram a Casa Branca a reduzir substancialmente o escopo do pacote, que era originalmente de US$ 3,5 trilhões, e a remover alguns dos programas previstos, incluindo um plano de eletricidade limpa e outro para proibir a abertura de novos campos de exploração de petróleo nas costas do Atlântico e do Pacífico.

Também caíram do pacote, na área social, a criação de programas para financiar a licença maternidade e a licença de saúde – os EUA são o único país rico, e um dos poucos do mundo, que não têm uma legislação nacional nesse sentido.

Já na semana passada, mesmo quando admitiu que os esforços para aprovar a legislação haviam estagnado, Biden se mostrou otimista, dizendo que as conversas com o senador continuariam e que ele acreditava que “iriam superar nossas diferenças e fariam avançar o Build Back Better”.

O Senado entrou no recesso de fim de ano sem aprovar o pacote, prometendo continuar o trabalho no início de janeiro. No entanto, Manchin, neste domingo, pareceu fechar a porta para novas conversas, reclamando que seus colegas haviam passado meses manobrando para que a legislação parecesse menos custosa, ao invés de realmente reduzi-la.

Seus comentários certamente enfurecerão seus colegas democratas, que esperavam aprovar a legislação antes do final do ano. Resta ver se eles responderão modificando significativamente o projeto ainda na esperança de salvar algo que possa ser aprovado.

“Acho que ele vai ter muitas explicações a dar ao povo da Virgínia Ocidental”, disse o senador de Vermont Bernie Sanders, que dirige a Comissão de Orçamento do Senado, pedindo uma votação sobre a legislação, apesar dos comentários de Manchin. “Estamos lidando com Manchin há meses. Se ele não tiver a coragem de fazer a coisa certa pelas famílias trabalhadoras da Virgínia Ocidental e dos EUA, deixe-o votar não diante do mundo inteiro.”

O compromisso de que todos os senadores democratas iriam aprovar o pacote socioambiental depois que ele teve seu valor original reduzido foi acertado por Biden também em negociações com os congressistas da ala esquerda do Partido Democrata. Depois do compromisso, eles concordaram em aprovar na Câmara, no início de novembro, outro pacote proposto pela Casa Branca, de gastos em infraestrutura.

No valor de US$ 1,2 trilhão, esse primeiro pacote foi objeto de um acordo bipartidário no Senado, e também teve seu tamanho original, de US$ 1,8 trilhão, substancialmente diminuído. As informações são dos jornais O Globo e The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo