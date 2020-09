Política Senador Flávio Bolsonaro anuncia que está curado da Covid-19

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Flávio afirmou que se tratou com a hidroxicloroquina Foto: Reprodução/Redes Sociais Flávio afirmou que se tratou com a hidroxicloroquina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nove dias depois de informar ter contraído a Covid-19, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou neste domingo (06), por meio das suas redes sociais, que está recuperado da doença.

“Estou curado da Covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro.

Além de Flávio, já contraíram a doença o presidente Jair Bolsonaro, o seu irmão Jair Renan e a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Todos estão curados.

A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmino Ferreira, de 80 anos, morreu no mês passado vítima do novo coronavírus.

