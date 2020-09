Brasil Praias do Rio de Janeiro ficam lotadas em meio à pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Praia de Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense Foto: Reprodução de TV Praia de Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense . (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Cariocas e turistas voltaram a desrespeitar neste domingo (06) as regras estabelecidas pela prefeitura do Rio de Janeiro para evitar a propagação do novo coronavírus. Milhares de pessoas aproveitaram o dia de sol e ocuparam as areias das praias da cidade com cadeiras, guarda-sóis e barracas.

Enquanto nos calçadões era grande o número de pessoas fazendo o uso de máscaras, nas areias era raro quem estava utilizando o equipamento de proteção facial. Foram registradas aglomerações em praias como Ipanema, Copacabana, Leblon, Recreio e Aterro do Flamengo.

Um decreto da prefeitura do Rio autorizou o banho de mar e o trabalho restrito de ambulantes. A permanência na areia está proibida. No sábado (05), as praias cariocas já haviam ficado cheias.

