Por Marcelo Warth | 5 de agosto de 2025

O general gaúcho foi vice-presidente da República durante o governo de Bolsonaro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O general gaúcho foi vice-presidente da República durante o mandato de Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) disse que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é “fruto da insegurança jurídica”. Segundo o general, “Bolsonaro não é ameaça para nada”.

“A prisão domiciliar imposta ao presidente Jair Bolsonaro é fruto da insegurança jurídica semeada por quem deveria zelar por uma Justiça imparcial. Bolsonaro não é ameaça para nada e nem foi condenado por nada! Os excessos, as injustiças e o autoritarismo judicial só instigam ainda mais o ódio e a divisão social, contribuindo para a instabilidade do País”, afirmou Mourão nas redes sociais na noite de segunda-feira (4).

O general gaúcho foi vice-presidente da República durante o governo de Bolsonaro. A prisão domiciliar do ex-presidente foi determinada, de acordo com Moraes, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas por ele, como a proibição do uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

