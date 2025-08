Política Advogados de Bolsonaro afirmam que foram surpreendidos com a prisão domiciliar do ex-presidente

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada na segunda-feira Foto: Lula Marques/Agência Brasil A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada na segunda-feira. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Os advogados de defesa de Jair Bolsonaro declararam que foram surpreendidos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente na segunda-feira (4).

Segundo os advogados, Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que o proíbe de usar as redes sociais, incluindo perfis de terceiros. “A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida”, afirmaram os advogados.

Eles disseram que recorrerão da decisão. “A frase ‘boa tarde, Copacabana. Boa tarde meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos’ não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso”, alegaram os advogados.

A nota da defesa foi assinada por Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser.

Na decisão proferida na segunda, Moraes destacou que o senador Flávio Bolsonaro publicou nas suas redes sociais um vídeo do pai dirigido aos apoiadores que compareceram aos atos realizados no domingo (3) em diversas cidades brasileiras.

Dessa forma, segundo Moraes, houve descumprimento de medidas cautelares determinadas por ele.

2025-08-05