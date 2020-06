Brasil Senador grava vídeo após ser curado do coronavírus e diz que teve medo de morrer

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Carlos Fávaro diz que descobriu que estava com a doença durante outros exames que realizava. (Foto: Reprodução/Vídeo Facebook )

O senador de Mato Grosso Carlos Fávaro (PSD), que estava internado com Covid-19 desde 18 de junho em São Paulo (SP), recebeu alta e gravou um vídeo contando como descobriu que havia sido infectado e sobre o medo de morrer. Fávaro diz que descobriu que estava com a doença durante outros exames que realizava na capital paulista.

“No início de maio descobri que estava com um nódulo. Mesmo com diversos exames não conseguimos diagnosticar a origem para fazer um tratamento. Os médicos decidiram que seria feito um monitoramento. Depois, realizei um novo exame e descobri que havia sido curado deste nódulo sem ter tomado um só medicamento. Esse foi meu primeiro milagre”, conta ele.

Após alguns dias, no entanto, o senador disse que se sentiu mal novamente e procurou ajuda médica. “Fiz uma nova tomografia e foi detectado sintomas de coronavírus. Comecei imediatamente o tratamento, que foi evoluindo até o 7º dia. O quadro piorou. Aumentou a febre, a dor, os sintomas”, explica. O tratamento teve continuidade, mas sem melhoras no quadro.

“Comecei o segundo protocolo de medicamentos por mais três dias. A piora foi significativa. Tive 50% do pulmão comprometido. Fui transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Tive muito medo”, explicou Fávaro no vídeo. O senador conta que sentiu muito medo de morrer e elogiou a equipe médica que o atendeu.

“Comecei um terceiro protocolo de medicamentos e tive medo de não poder voltar para casa, de não estar com a minha família, com meus amigos, e medo se combate com fé, com oração. Conheci heróis. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde que se contaminam e contaminam suas famílias para defender e cuidar das pessoas que estão sofrendo com esse mal. Recebi um segundo milagre e pude voltar para casa. Estou junto com a minha família. Vamos juntos orar e pedir a Deus que traga a solução, que traga a vacina, que minimize o sofrimento”, concluiu Fávaro.

Profissionais da saúde

Um enfermeiro e um dentista morreram na madrugada deste domingo (28) vítimas da Covid-19 em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Várzea Grande. O enfermeiro Gonçalo Benedito de Barros, 42 anos, estava lotado na UPA Cristo Rei.

Gonçalo estava Internado no Hospital Metropolitano, mas não foram repassadas informações se o enfermeiro tinha alguma comorbidade. O cirurgião dentista Pedro Camargo de Oliveira, 57 anos lotado na Clínica de Atenção à Saúde Miguel Baracat “24 de dezembro”(antiga Policlínica), também morreu durante a madrugada.

“Foi um dedicado funcionário da saúde pública e emprestou seus esforços no combate a pandemia e a salvar muitas das vidas daqueles contaminados pela doença”, disseram a prefeita Lucimar Sacre de Campos, o secretário de Saúde, Diógenes Marcondes e a secretária-adjunta, Maria das Graças Metello. Não foi informado se Pedro tinha comorbidade e a qual grupo de risco pertencia, além de estar na linha de frente trabalhando a favor da saúde.

