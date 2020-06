Brasil Manifestantes cravam cruzes na Esplanada por mortos pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Cruzes são instaladas na Esplanada dos Ministérios em memória às vítimas do coronavírus. (Foto: Reprodução/ Instagram/Todos Pela Democracia)

Manifestantes instalaram cruzes no gramado da Esplanada dos Ministérios. O ato foi em memória às vítimas do coroanvírus no país. Também pela manhã deste domingo (28), dois grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizaram manifestações no Setor Militar Urbano e em frente ao Palácio do Planalto. Participantes defenderam medidas antidemocráticas, como uma intervenção militar.

As cruzes ficaram posicionadas no gramado, em frente à Avenida das Bandeiras. Uma faixa fixada no local estampava a frase “+ de 50 mil mortos. Bolsonaro, pare de negar”. Por volta das 9h30, a instalação já havia sido retirada pelos organizadores.

A instalação faz parte de ato organizado por um conjunto de coletivos de oposição ao governo de Bolsonaro, realizado neste domingo, no Brasil e outros países. os participantes fizeram postagens nas redes sociais com a hashtag #StopBolsonaroMundial.

O DF Legal – órgão que fiscaliza normas sobre o uso do espaço público na capital – afirmou que o protesto foi informado previamente pelos organizadores ao governo e finalizado no horário previsto.

Ainda pela manhã de domingo, apoiadores do presidente Bolsonaro também se manifestaram em Brasília. Um dos grupos se concentrou no Setor Militar Urbano (SMU) e outro na Praça dos Três Poderes, na Esplanada.

A Polícia Militar acompanhou os atos. Os acessos ao Congresso Nacional ficaram protegidos por barreiras. A corporação informou que não houve registro de ocorrências.

Os manifestantes no SMU começaram a se concentrar por volta das 9h30, próximo à Catedral Rainha da Paz, no Eixo Monumental. Eles caminharam até o Quartel General do Exército. Alguns integrantes levavam faixas com dizeres como “Intervenção militar com Bolsonaro no Poder”. O grupo começou a se dispersar em torno de 11h30.

Na Praça dos Três Poderes, manifestantes estenderam no chão uma faixa pedindo “impeachment dos ministros ditadores do STF”. O grupo se concentrou em frente ao Palácio do Planalto – sede do governo federal. Os participantes se dispersaram por volta de 12h40.

Em Barcelona

Dezenas de brasileiros que vivem em Barcelona, na Espanha, se concentraram neste domingo na praça Sant Jaume para protestar contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro e sua gestão na crise da Covid-19. Vestidos com máscaras com as cores do Brasil, os manifestantes exibiram faixas como “Liberdade para Lula e todos os presos políticos” e gritaram palavras de ordens como “Fora Bolsonaro e todos os líderes do golpe”.

Eles tomaram as ruas coincidindo com a mobilização mundial que entidades sociais e políticas brasileiras convocaram em cerca de 70 cidades em 23 países, como Londres, Paris, Munique e Berlim, para mostrar sua rejeição às ações de Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus, “as ameaças fascistas e democráticas no Brasil”.

“Este ato é um grito de rejeição à política de Bolsonaro”, explicou um dos manifestantes em Barcelona. Bolsonaro, afirmavam os manifestantes, “encorajou a homofobia e o racismo”, promoveu a destruição da Amazônia e colocou o Brasil no foco mundial da crise da Covid-19, minimizando a gravidade da pandemia e não tomando medidas para contê-la.

