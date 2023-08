Rio Grande do Sul Senador Hamilton Mourão cumpre agenda na Serra gaúcha

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A visita do senador gaúcho tem gerado expectativas em relação a potencial atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação A visita do senador gaúcho tem gerado expectativas em relação a potencial atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta segunda (07), o senador Hamilton Mourão (Republicanos/RS) estará em Farroupilha, na Serra gaúcha, para uma visita ao Centro Tecnológico e Campo de Provas da empresa Randon para conhecer novas tecnologias aplicadas à produção de autopeças e à montagem de equipamentos de transporte de carga.

No mesmo dia, o senador do Republicanos/RS segue para a cidade de Caxias do Sul, onde falará sobre cenários políticos e econômicos a empresários do setor de comércio e de indústria.

O encontro acontece na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC Caxias). A visita do senador gaúcho tem gerado expectativas em relação a potencial atração de investimentos para o Rio Grande do Sul.

