Política Senador Hamilton Mourão diz que falta “equilíbrio emocional” a Lula

Por Marcelo Warth | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O general gaúcho também afirmou que "o senador Sérgio Moro é um homem de honra" Foto: TV Brasil O general gaúcho também afirmou que "o senador Sérgio Moro é um homem de honra". (Foto: TV Brasil) Foto: TV Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar, na quinta-feira (23), que o plano de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar Sérgio Moro (União Brasil-PR) é uma “armação” do ex-juiz, o senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) disse que falta “equilíbrio emocional” ao petista.

“O presidente da República demonstra que está lhe faltando o devido equilíbrio emocional para lidar com as responsabilidades do cargo que ocupa”, declarou o ex-vice-presidente da República nas redes sociais. O general também afirmou que “o senador Sérgio Moro é um homem de honra”.

Em visita ao Complexo Naval de Itaguaí (RJ), Lula disse: “Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso e vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e ficar sabendo da sentença”.

Moro também reagiu às declarações do petista. “Então, quero perguntar ao senhor presidente da República: O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo, como ex-ministro da Justiça e, antes, juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado?”, disse o senador paranaense.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/senador-hamilton-mourao-diz-que-falta-equilibrio-emocional-a-lula/

Senador Hamilton Mourão diz que falta “equilíbrio emocional” a Lula