Mundo Coreia do Norte afirma que testou drone subaquático com capacidade de desencadear “tsunami radioativo”

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Segundo o país, a arma está em desenvolvimento desde 2012 e passou por mais de 50 testes nos últimos dois anos Foto: Rodong Sinmun/Divulgação Segundo o país, a arma está em desenvolvimento desde 2012 e passou por mais de 50 testes nos últimos dois anos. (Foto: Rodong Sinmun/Divulgação) Foto: Rodong Sinmun/Divulgação

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira (24) que testou um drone subaquático capaz de carregar uma ogiva nuclear que poderia desencadear um “tsunami radioativo”.

Um relatório da agência estatal de notícias coreana KCNA disse que o drone, chamado de navio de ataque nuclear subaquático não tripulado Haeil, foi testado de 21 a 23 de março, navegando nas águas da costa leste do país por mais de 59 horas antes de sua ogiva de teste ser detonada na tarde de quinta-feira (23).

“A missão dessa arma estratégica nuclear é se infiltrar furtivamente em águas operacionais e fazer um tsunami radioativo em superescala por meio de explosão subaquática para destruir grupos de atacantes navais e os principais portos operacionais do inimigo”, disse o relatório da KCNA.

O documento revelou que a arma está em desenvolvimento desde 2012 e passou por mais de 50 testes nos últimos dois anos.

O teste desta semana “verificou sua confiabilidade e segurança e confirmou totalmente sua capacidade de ataque letal”, disse o relatório da KCNA, acrescentando que o drone pode ser implantado de qualquer porto ou rebocado por um navio de superfície para iniciar suas operações.

Especialistas lançaram dúvidas sobre as afirmações da Coreia do Norte, pois o país não apresentou provas do teste do drone. Nesta semana, o governo norte-coreano testou mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear.

