Política Bolsonaro deve desembarcar no Brasil no dia 30 deste mês

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-mandatário embarcou para a Flórida, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro Foto: Alan Santos/PR (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve desembarcar no Brasil no dia 30 deste mês. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-mandatário, de acordo com a CNN.

O ex-presidente embarcou para a Flórida, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro e não passou a faixa presidencial para o seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ideia do PL é de que, antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro grave um vídeo para as redes sociais anunciando o seu retorno. A intenção da legenda é passar a imagem de que, mesmo após passar meses no exterior, Bolsonaro ainda mobiliza eleitores para ser o principal nome de oposição ao presidente Lula.

A proposta, cujos detalhes ainda precisam ser aprovados por Bolsonaro, é de que ele retorne em um voo de carreira e seja recepcionado por militantes. O desembarque ocorreria em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Uma recepção ao ex-presidente também está programada em Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-deve-desembarcar-no-brasil-no-dia-30-deste-mes/

Bolsonaro deve desembarcar no Brasil no dia 30 deste mês