Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, afirma que é legalista. (Foto: Divulgação)

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, negou nessa sexta-feira (9) ter incitado militares a reagir com uma “ruptura institucional” à ação da Polícia Federal (PF), que investiga a tentativa de um golpe de Estado. Na quinta-feira (8), mesmo dia da operação contra Bolsonaro e auxiliares, ele afirmou que o Brasil vive uma situação de “não normalidade” e que as Forças Armadas precisariam reagir ao que chamou de “arbítrios” e processos ilegais conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Repercussão nas redes

O discurso ganhou repercussão nas redes sociais e no noticiário. O PSOL também anunciou que iria ao Conselho de Ética do Senado pedir a cassação do mandato do parlamentar. Da tribuna do Senado, Mourão foi enfático:

“No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar”, disse o senador, em plenário.

Legalista

A nota divulgada nessa sexta-feira (9) afirma que o senador é legalista. “Mourão destacou que o País vive uma situação de não normalidade, mas que, mesmo neste cenário, é preciso ‘…afastar claramente qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo…’; Quando afirmou que ‘os comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais’, não incitou, e nem se referiu, a nenhum tipo de ruptura institucional ou golpe”, diz a nota.

Mourão aproveitou para dizer que há a intenção de adversários de “difamar” a oposição.

“Quaisquer alegações e insinuações relacionadas às palavras proferidas pelo senador Hamilton Mourão no discurso de ontem (08/02) são totalmente descabidas e fazem parte do jogo político e das narrativas daqueles que tentam, a qualquer custo, difamar a oposição”, diz o texto. As informações são do jornal O Globo.

