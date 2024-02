Notas Brasil Produção da Petrobras cresce 2% no 4º trimestre de 2023

9 de fevereiro de 2024

A Petrobras divulgou os resultados operacionais do 4° trimestre de 2023. A produção média de óleo, líquido de gás natural e gás natural chegou a 2,94 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), aumento de 2% em relação ao 3° trimestre de 2023. No caso da produção própria de óleo no pré-sal, o volume foi de 1.937 milhões de boed, 3,5% a mais do que o período anterior.

Produção da Petrobras cresce 2% no 4º trimestre de 2023

