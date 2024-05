Notas Brasil Operação prende 13 policiais no Rio de Janeiro por extorsão e peculato

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Operação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 13 policiais militares, nessa terça-feira (14), acusados de fazerem parte de organização criminosa formada dentro do batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Todos estão com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Os crimes de corrupção passiva e peculato praticados pelos militares ocorreram em 2019 e 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/operacao-prende-13-policiais-no-rio-de-janeiro-por-extorsao-e-peculato/

Operação prende 13 policiais no Rio de Janeiro por extorsão e peculato

2024-05-14