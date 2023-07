Política Senador Marcos do Val depõe pela 2ª vez à Polícia Federal sobre plano para gravar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Senador (foto) disse ter participado de reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira em que teria sido discutida trama. (Foto: Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) prestou depoimento nessa quarta-feira (19) sobre um suposto plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Do Val foi ouvido na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília. Segundo informações da TV Globo, o depoimento começou por volta das 14h. O parlamentar deixou o edifício por volta das 18h45.

Segundo Marcos do Val, em dezembro de 2022, ele se reuniu com Daniel Silveira (PTB-RJ) e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio da Alvorada. No encontro, os três teriam discutido uma trama com o objetivo de levantar suspeitas sobre a atuação de Alexandre de Moraes na presidência do TSE.

A PF apura se os envolvidos teriam arquitetado um plano para tentar anular a eleição presidencial de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em depoimento na semana passada, Jair Bolsonaro confirmou que recebeu Silveira e Marcos do Val no Palácio da Alvorada, no dia 8 de dezembro do ano passado. O presidente, contudo, negou que os três tenham discutido uma trama para gravar Moraes.

De acordo com Bolsonaro, “nada foi falado” sobre o ministro do Supremo ou sobre prática de algum ato antidemocrático.

Várias versões

Desde fevereiro, quando o caso veio à tona, Do Val apresentou diversas versões a respeito do encontro.

Em um primeiro momento, ele indicou que Bolsonaro havia colocado o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) à disposição para a entrega de escutas, o que Bolsonaro nega. Pouco tempo depois, Do Val atribuiu a fala a Daniel Silveira.

O senador também disse que Jair Bolsonaro indicou concordar com a ideia. Em outro momento, retirou a informação. “Bolsonaro [só] ouviu tudo e ficou calado”, afirmou, acrescentando, porém, que ele não rejeitou as ideias de Silveira.

Ao ser ouvido pela PF no inquérito, em fevereiro, Marcos do Val declarou, porém, que o ex-presidente não teria mostrado contrariedade ao plano golpista.

À GloboNews em junho, o senador afirmou ter só uma versão sobre o encontro. Ele disse que a história que contou à PF é “verdadeira e com detalhes”.

A declaração ocorreu horas após ele ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga obstrução de investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Endereços ligados ao senador foram alvo de busca e apreensão em Brasília e no Espírito Santo.

Na entrevista, o parlamentar afirmou ainda que utilizou uma “estratégia de persuasão” nas versões apresentadas à imprensa na época.

“Coisa de maluco”

No depoimento à PF, Bolsonaro também disse que não entendeu uma mensagem que recebeu de Do Val, com um print de um texto do senador enviado a Moraes em que o senador diz ao ministro que o então presidente não estava fazendo nada de errado, mas Daniel Silveira tentava convencê-lo a prosseguir na execução de algum plano. Por não entender, Bolsonaro respondeu apenas “coisa de maluco”.

O ex-presidente disse acreditar que, com a mensagem, Do Val queria diminuir o desgaste político com Bolsonaro, após o senador ter divulgado diversas versões contraditórias sobre o assunto.

