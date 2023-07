Esporte Copa do Mundo feminina é a primeira com novas regras no futebol; veja quais

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

O árbitro assistente reserva e os árbitros assistentes adicionais agora podem participar das comunicações com o árbitro. Foto: Reprodução

As mudanças estabelecidas pela International Football Association Board (IFAB) nas regras do futebol estarão em vigor na Copa do Mundo feminina, que começa nesta quinta-feira (20) e vai até 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Essas regras englobam arbitragem e várias situações de jogo, como impedimentos, faltas e comportamento das jogadoras.

Invasão

Caso um reserva ou membro da comissão técnica do time que marcar o gol esteja dentro de campo e interfira na jogada, o gol é anulado, reiniciando o jogo com um tiro livre. Se não houver interferência, o gol é validado. O gol também será validado se o invasor for da equipe adversária. Interferência de agente externo, o jogo é interrompido e reiniciado com bola ao chão.

Mais árbitros

O árbitro assistente reserva e os árbitros assistentes adicionais agora podem participar das comunicações com o árbitro, os assistentes e o quarto árbitro para ajudarem na tomada de decisões. A dúvida é se isso pode aumentar ainda mais o tempo para uma solução em determinados momentos da partida.

Comemorações

Os jogadores não podem mais exagerar nas comemorações. Agora, se uma equipe festejar um gol por tempo prolongado, poderão ser acrescentados minutos a mais após os 45 regulamentares. Por não ser uma norma exata, como o impedimento, vai depender da interpretação do árbitro.

Impedimento

A nova determinação prevê que qualquer jogador que receba uma bola de um adversário que tenha total controle dela vai estar habilitado para jogar. A exceção é o rebote do goleiro, que não configura um passe e o árbitro precisa anular o lance.

Comportamento dos goleiros

Apelidada de “regra Dibu Martínez”, o irreverente goleiro campeão do mundo pela Argentina, ela tem como objetivo evitar distrações aos batedores nas cobranças de pênaltis. A nova medida prevê que os goleiros têm de ficar em cima da linha, sem movimentações que possam desconcentrar o cobrador. É proibido, inclusive, tocar no travessão ou na rede.

Cartão vermelho em pênalti

O árbitro só deve expulsar o jogador quando ele não disputou a bola em nenhum momento ao cometer o pênalti. Se cometer a infração dentro da área tendo demonstrado intenção de disputar a bola, recebe apenas o cartão amarelo.

Cartão para o treinador

Agora, quando o árbitro não conseguir identificar o responsável por qualquer infração cometida por alguém no banco, seja algum membro da comissão técnica ou dos jogadores reservas, o treinador vai ser advertido com o cartão.

Copa do Mundo feminina é a primeira com novas regras no futebol; veja quais

