Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

O hotel no qual a delegação brasileira vai se hospedar durante a primeira fase da Copa tem diárias a partir de R$ 800. Foto: Reprodução O hotel no qual a delegação brasileira vai se hospedar durante a primeira fase da Copa tem diárias a partir de R$ 800. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Se depender do cenário em torno do hotel onde está hospedada, a Seleção feminina de futebol vai entrar em campo com as energias renovadas. As jogadoras chegaram na manhã de terça-feira (18) ao North Lakes Hotel, na cidade de Brisbane, no Estado australiano de Queensland, onde vão ficar toda a primeira fase da Copa do Mundo.

O elenco escolhido por Pia foi recebido com muito carinho por torcedores brasileiros que aguardavam a chegada das atletas no hotel e também por autoridades australianas.

Além do apoio dos torcedores, as jogadoras também tiveram surpresas nos quartos. Cada integrante da delegação foi presenteada com flâmula, medalha personalizada e um quadro feito em parceria com a designer Pilar Feldman. As atletas não esconderam a felicidade com os mimos e fizeram questão de compartilhar cada detalhe com os seguidores nas redes sociais.

O hotel no qual a delegação brasileira vai se hospedar durante a primeira fase da Copa tem diárias a partir de R$ 800 e sete opções de acomodações. O espaço também conta com piscina, academia, café, restaurante e bar. O estabelecimento é cercado pela natureza e fica às margens de um lago, mas é próximo do aeroporto internacional da cidade.

32 seleções

A partir desta quinta-feira (20), 32 seleções se enfrentam na nona edição da Copa do Mundo feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia. Esta é a estreia do novo formato, nos moldes do torneio masculino, representando um acréscimo de oito equipes em relação às últimas edições.

As duas melhores seleções dos oito grupos avançam para o mata-mata. Até a edição de 2019, os dois primeiros classificados dos seis grupos e mais os quatro melhores terceiros colocados disputavam as oitavas.

Embora os prováveis confrontos do mata-mata indiquem duelos equilibrados, é possível ter uma semifinal entre Estados Unidos e Holanda, que decidiram a última Copa; ou um duelo nas quartas entre Inglaterra e Alemanha, finalistas da Euro do ano passado. Um lado da chave é mais “pesado” do que o outro.

A chave que será formada a partir das oitavas pelos grupos A, C, E e G soma 11 conquistas entre Copas do Mundo e Olimpíadas.

O número alto se deve à soberania norte-americana na modalidade, com quatro Mundiais e quatro ouros olímpicos. As japonesas aumentam a conta com o Mundial de 2011, e a Noruega tem Sydney-2000 e a Copa de 1995.

