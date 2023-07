Esporte Copa do Mundo feminina 2023: tudo o que você precisa saber para acompanhar os jogos

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

A Austrália sediará uma grande parte dos jogos, incluindo a final, que será disputada no Estádio Olímpico de Sydney. Foto: Divulgação A Austrália sediará uma grande parte dos jogos, incluindo a final, que será disputada no Estádio Olímpico de Sydney. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir da madrugada desta quinta-feira (para os brasileiros), 32 seleções se enfrentam em busca do título da 9ª Copa do Mundo feminina. O formato é o maior desde o primeiro Mundial organizado pela Fifa, em 1991, e segue os padrões do torneio masculino, com oito grupos de quatro equipes se enfrentando em turno único, e os dois primeiros classificados avançando para as eliminatórias.

O maior torneio de futebol feminino do mundo começa nesta quinta-feira, dia 20 de julho, e vai até o dia 20 de agosto. Esta será a maior Copa da história. Nas duas edições anteriores 24 times disputaram a taça. O campeonato teve sua primeira edição com 12 times em 1991, antes de ser expandida para 16 na edição de 1999 e 24 em 2015.

Pela primeira vez na história, o torneio será disputado em dois países: Austrália e Nova Zelândia, e terá 10 estádios em nove cidades utilizados ao longo da competição. O menor deles é o Hindmarsch Stadium, em Adelaide-AUS, com capacidade para 13.557 espectadores, e o maior é Stadium Australia, em Sydney-AUS, que comporta até 73.584 torcedores.

Horários

Por causa do fuso de 13 a 15 horas em relação ao Brasil, os jogos acontecem em horários diversos das 21h às 9h. O apito inicial será dado para Nova Zelândia x Noruega, às 4h (da quinta-feira), em Auckland, na Nova Zelândia.

Retrospecto do Brasil

O Brasil busca o título inédito, e teve a melhor campanha em 2007 com a medalha na China, quando perdeu para Alemanha. Desde então, a Seleção parou, no máximo, nas quartas de final, e o ciclo completo coordenado pela treinadora sueca Pia Sundhage dá esperança para os torcedores de verem a seleção voltar a avançar no mata-mata, depois de cair nas oitavas em 2015 e 2019.

Destaques do Brasil

Além de Marta, a Seleção Brasileira conta com outras veteranas na equipe. É o caso de Tamires, lateral do Corinthians que participará pela terceira vez do Mundial e é uma das principais referências para o elenco no setor defensivo, apesar de também jogar mais para a frente e ocasionalmente balançar as redes. Quem comanda a zaga brasileira é Rafaelle, em sua segunda Copa do Mundo. Recentemente, a jogadora trocou o Arsenal pelo Orlando Pride, time de Marta e Adriana e estreará depois do Mundial.

No setor ofensivo, Geyse estreia na competição e já chega com boas credenciais, após ter sido campeã da Champions League com o Barcelona no início de junho. Ela divide a função com a artilheira da Era Pia, Debinha, que atua pelo Kansas City Current, nos EUA e irá disputar a Copa pela segunda vez. Mais experiente, Bia Zaneratto chega ao Mundial pela quarta vez como um dos destaques da equipe feminina do Palmeiras.

Premiação

O valor total de todos os prêmios que serão ofertados na Copa do Mundo é de US$ 150 milhões (R$ 720,4 milhões). O valor, segundo a Fifa, é dez vezes maior do que o valor de 2015 e três vezes superior ao de 2019. Cada uma das 736 jogadoras participantes receberá pelo menos US$ 30 mil. Estes valores, no entanto, são significativamente menores do que foi oferecido na Copa do Mundo masculina no ano passado, na qual foram distribuídos US$ 440 milhões em prêmios (R$ 2,113 bilhões).

