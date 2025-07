Política Senador Marcos do Val registra alta de 3.450% em menções após ir aos Estados Unidos sob restrição judicial

28 de julho de 2025

Um levantamento mostra que as postagens com o nome do senador Marcos do Val (Podemos-ES) aumentaram 3.450% nas redes sociais na última semana.

O crescimento nas buscas ocorre após a revelação de que Marcos do Val viajou na quarta-feira (23) para Miami, nos Estados Unidos, mesmo com o passaporte retido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na manhã de sexta (25), conforme o estudo da Nexus—Pesquisa e Inteligência de Dados— ele ocupava a 39ª posição nos trending topics do Brasil, com mais de 69 mil menções apenas nas últimas sete horas.

Marcos do Val é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista de 2022. Foi por conta dessa investigação que houve decisão para apreensão do passaporte dele em agosto de 2024, quando passou a ser investigado e teve as redes sociais bloqueadas.

Em nota divulgada por sua assessoria, o parlamentar nega que “teria driblado a Justiça para viajar, durante o recesso parlamentar, aos Estados Unidos”. O texto afirma que ele viajou com o passaporte diplomático.

“Meu passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido até julho de 2027 e sem restrições. Além disso, meu visto oficial de entrada nos Estados Unidos foi recentemente renovado, com validade até 2035”, diz o texto.

O senador teve contas bancárias e cartões de crédito bloqueados segundo informou o advogado do parlamentar. A medida, segundo a defesa, foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes e atinge também a filha do senador.

A decisão ocorre dias após do Val descumprir uma ordem do STF ao deixar o Brasil durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador é investigado por suposta intimidação de agentes federais que apuravam a trama golpista.

O parlamentar viajou para Orlando, nos Estados Unidos, por Manaus (AM), utilizando passaporte diplomático — apesar de a Primeira Turma do Supremo ter determinado a apreensão do documento e o bloqueio de R$ 50 milhões em bens do senador desde agosto de 2023.

Já em Orlando, Marcos do Val divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado da filha, em um parque temático, e diz:

“Não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à minha filha no parque Universal Orlando. Alexandre de Moraes recebeu com 15 dias de antecedência informações de onde eu estaria, qual era o meu voo, o hotel que eu estou e até os ingressos que eu comprei.”

No dia 15 de julho, do Val encaminhou um pedido formal ao STF para viajar com a família aos Estados Unidos. Moraes negou o pedido no dia seguinte, afirmando que a investigação contra o senador continua em curso e que não havia justificativa para suspender as medidas cautelares.

“Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário”, escreveu Moraes na decisão.

(Com informações do blog de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo)

