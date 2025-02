Brasil Senador que vai para partido de Bolsonaro fez curso de teoria marxista na antiga União Soviética

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

O senador se aproximou bastante do ex-presidente durante a passagem dele pelo Palácio do Planalto. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Prestes a trocar o União Brasil pelo PL de Jair Bolsonaro, o senador Marcio Bittar, do Acre, ostenta no currículo um curso de teoria marxista, realizado em 1984. Aos 21 anos de idade, o político bolsonarista estudou filosofia política na

Rússia, que na época pertencia à União Soviética.

Na mesma época, o ex-comunista também representou estudantes no Comitê das Diretas Já e lutou pela legalização dos partidos de esquerda no Brasil, durante a ditadura militar defendida por Bolsonaro.

O passado de Bittar consta na página da sua biografia na Câmara dos Deputados, onde cumpriu dois mandatos, de 1999 a 2003, pelo PMDB, e de 2011 a 2015, pelo PSDB. Em 2018, ele foi eleito senador e deve tentar um novo mandato na Casa no ano que vem.

O senador se aproximou bastante do ex-presidente durante a passagem dele pelo Palácio do Planalto. Na quinta-feira, ele visitou Bolsonaro na sede do PL e publicou imagens do café da manhã “com o nosso casca de bala”. As informações são da Revista Veja.

Encontro de Bittar e Bolsonaro

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) publicou um vídeo nesta quinta-feira (13), em um encontro com o ex-presidente, Jair Bolsonaro, em que chamou “Café da manhã com o casca de Bala”.

Vestindo uma blusa com os dizeres “Deus, Patria, Família e Liberdade, o representante acreano celebra a agenda com Bolsonaro, mostra imagens presentes no local do encontro e ainda recebe uma camisa autografada.

Durante a ocasião, o ex-presidente chega a chamar Bittar de “O Cheirosinho do Acre”, que confirma utilizar o mesmo perfume.

A esposa do senador Márcio Bittar (União Brasil), Thais Bittar, lançou recentemente uma nova grife de roupas focadas para o público politicamente alinhado à direita. Para o lançamento, uma caixa com diversos produtos da marca foram entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A marca denominada Acredite Na Direita conta com camisas com os dizeres “Deus & Pátria & Família & Liberdade” e com trechos do hino nacional fazem parte da lista de produtos da marca, assim como um boné para a campanha da corrida presidencial de 2026, em apoio a Bolsonaro.

“Você é inspiração para essa marca, referência para os conservadores, patrono da direita no Brasil e orgulho da nação. Um exemplo de caráter, retidão e resiliência. Aguente firme, 2026 tá logo aí!”, diz carta enviada junto com os produtos à Jair Bolsonaro. As informações são do portal ContilNet.

