Mundo Trump anuncia aumento de tarifas sobre carros a partir de 2 de abril

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Essa foi a mais nova ameaça do republicano, que pretende reformar o comércio global e atrair empresas para os EUA. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu novo alvo para o aumento das tarifas americanas de produtos importados – os automóveis. “Talvez por volta de 2 de abril”, disse Trump, em entrevista no Salão Oval, ao ser questionado quando as novas taxas serão implementadas. “Eu as teria feito em 1º de abril, mas faremos isso em 2 de abril.”

A ameaça sobre automóveis coloca algumas das maiores marcas do Japão, Alemanha e Coreia do Sul na mira de Trump. As importações representaram cerca de metade do mercado automotivo dos EUA no ano passado. Cerca de 80% das vendas da Volkswagen nos EUA são importadas, enquanto 65% das vendas da Hyundai-Kia nos EUA são importadas, de acordo com dados da Global Data.

Trump não forneceu detalhes sobre o escopo ou a sobretaxa das possíveis tarifas sobre automóveis. Também não está claro o impacto que teriam sobre veículos fabricados sob um acordo de livre comércio entre os EUA, Canadá e México, que Trump renegociou durante seu primeiro mandato.

As cadeias de suprimento de produção automotiva na América do Norte são altamente integradas.

Cadeia de suprimentos

Grupos comerciais da indústria alertaram sobre aumentos de preços e danos à cadeia de suprimentos devido às tarifas, mas sinalizaram que aguardariam para ver quais tarifas específicas o governo Trump planejou.

A Autos Drive America, que faz lobby para montadoras de propriedade estrangeira, não comentou e o American Automotive Policy Council, que fala em nome das montadoras de Detroit, não respondeu a um pedido de comentário.

As ações da General Motors e da Ford, ambas com grandes operações de fabricação em toda a América do Norte, pouco mudaram no final das negociações desta sexta-feira.

Os vizinhos do norte e do sul dos EUA, ambos grandes parceiros comerciais, já enfrentam uma ameaça de tarifa de 25% sobre importações que Trump anunciou —e depois suspendeu até março— em uma tentativa de extrair concessões do México e do Canadá sobre segurança nas fronteiras, uma de suas principais prioridades.

Alertas

O CEO da Ford, Jim Farley, alertou no início desta semana que essas tarifas sozinhas “abririam um buraco na indústria dos EUA que nunca vimos”.

Trump usou tarifas para extrair concessões políticas de outras nações sobre imigração e o fluxo de drogas ilegais. E ele destacou as tarifas como uma ferramenta que, segundo ele, convencerá empresas a transferirem a produção para os EUA.

O anúncio das tarifas sobre carros ocorre um dia após Trump revelar sua medida mais abrangente até agora, ordenando que seu governo desenvolva planos para impor tarifas recíprocas a vários parceiros comerciais, um esforço para abordar o que ele diz ser um sistema desfavorável aos EUA.

As tarifas recíprocas sobre nações que têm impostos de importação sobre produtos dos EUA podem ser implementadas já em abril.

Taxação

Essas tarifas são distintas das tarifas setoriais que Trump prometeu sobre automóveis e ameaçou contra outras indústrias, incluindo energia, semicondutores e produtos farmacêuticos. No início desta semana, ele também anunciou planos para impor taxas de 25% sobre importações de aço e alumínio.

Durante a campanha, ele comentou que queria que as empresas automobilísticas alemãs se tornassem corporações americanas, um objetivo ambicioso que é improvável de se concretizar devido às barreiras comerciais.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA também dará os primeiros passos para rejeita as regras estaduais da Califórnia que obrigam a venda de veículos de emissão zero, proibindo a venda de carros convencionais movidos a gasolina em 2035.

O diretor da EPA, Lee Zeldin, ao lado de Trump no Salão Oval, disse que os padrões californianos seriam submetidos ao Congresso para análise.

