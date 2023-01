Política Senador Renan Calheiros diz que fará petição para que Bolsonaro seja considerado fugitivo da Justiça

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Se ele se recusar a vir dar depoimento, vamos pedir sua prisão preventiva", acrescenta o senador (foto) sobre o ex-presidente Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado "Se ele se recusar a vir dar depoimento, vamos pedir sua prisão preventiva", acrescenta o senador sobre o ex-presidente (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou, em entrevista nesta segunda-feira (09), que vai formular uma petição para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja formalmente investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que seja considerado fugitivo da Justiça brasileira, e que ele venha dar esclarecimentos à Justiça.

“E se ele se recusar a vir prestar depoimento, vamos pedir, nessa petição, sua prisão preventiva” [do Bolsonaro]. Para Renan Calheiros, os atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília foram “inimagináveis”.

“A eleição se deu em torno disso: de um lado, a civilidade; do outro, a barbárie. Isso [a invasão] aconteceu com a participação de forças de segurança e das Forças Armadas. Tivemos um atentado à democracia”, afirmou.

Em relação ao governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB), Renan declarou que concorda com decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de afastá-lo do governo de declarou que irá propor ao MDB a expulsão do governador.

“Ibaneis colaborava com estratégias e práticas fascistas há muito tempo, ele se beneficiou com o governo Bolsonaro, fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro como seu Secretário de Segurança”. E acrescentou “vou propor ao MDB a expulsão do governador de Brasília pela participação nos atos golpistas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política