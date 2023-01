Acontece Unimed lidera ranking nacional dos melhores planos de saúde do Brasil

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Onze Unimeds gaúchas têm nota máxima em índice da ANS. Foto: Divulgação Visita tem o objetivo de comemorar o cinquentenário da Unimed RS Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sistema Unimed manteve a liderança entre os melhores planos de saúde do país, conforme o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), avaliação oficial do setor de planos de saúde realizada anualmente pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

O IDSS 2022, referente ao ano-base 2021, aponta que, das 60 operadoras que obtiveram nota máxima no índice, 53 são Unimeds. Dessas, onze são gaúchas:

Encosta da Serra/RS

Erechim

Fronteira Noroeste/RS

Nordeste/RS

Noroeste/RS

Missões/RS

Operadora/RS

Região da Campanha/RS

Vale das Antas/RS

Vale dos Sinos

Vales do Taquari e Rio Pardo

O vice-presidente de Integração e Relações Estaduais da Unimed Federação, Jorge Martines, destaca que “o Sistema Unimed-RS reúne 22 operadoras Unimed no estado. Historicamente, nossas cooperativas, em sua maioria, obtêm boas ou ótimas notas no IDSS e vemos evolução a cada ano, comprovando que nossos esforços de gestão têm dado resultado”.

O índice avalia as empresas atuantes no mercado por meio de 33 indicadores, organizados em quatro dimensões que cobrem todos os aspectos da operação de planos de saúde. São elas: qualidade em atenção à saúde, sustentabilidade no mercado, garantia de acesso e gestão de processos e regulação. A edição deste ano teve como base informações e indicadores de desempenho das operadoras ao longo de 2021.

De acordo com a ANS, para o IDSS 2022, foram avaliadas 902 operadoras de planos de assistência médico-hospitalar e odontológicas, das quais 844 atenderam aos requisitos para ter sua pontuação publicizada. A nota média do setor foi de 0,8128, considerada a melhor marca desde 2013. O índice é parte do programa para induzir a qualidade do setor e ampliar o acesso a informações pela sociedade. A divulgação periódica também permite aos beneficiários comparar o desempenho das operadoras, fortalecendo seu poder de escolha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece