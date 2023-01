Acontece Para atender a demanda do verão, Panvel amplia presença no litoral

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Rede abriu 10 novas lojas e praticamente dobrou o quadro de funcionários nas praias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O recesso de final de ano, as festas de Réveillon, férias e o início da temporada de verão 2023 levam muita gente para as praias gaúchas e catarinenses. Para garantir o atendimento que preza pela proximidade com o cliente e a melhor estrutura nos meses de maior movimento, a Panvel amplia sua presença no litoral e arredores. A rede abriu 10 novas lojas e praticamente dobrou o quadro de funcionários nas cidades litorâneas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A preparação para o período foi planejada e implementada ao longo de todo o ano de 2022, com a abertura de novas filiais em Rio Grande, Mariluz, Tramandaí, Arroio do Sal, Torres, Xangri-Lá, São José, Palhoça, Balneário Camboriú e Florianópolis.

Na sequência da expansão veio a abertura das oportunidades de trabalho. Somente em 2022, a Panvel contratou 391 pessoas nos litorais do RS e de SC, entre vagas definitivas e temporárias, sendo que muitas dessas últimas se tornam permanentes. Destas, 223 somente nos litorais Norte e Sul do Rio Grande do Sul. Boa parte das contratações aconteceram nos meses de novembro e dezembro, para dar conta da demanda do Natal e das festas de final de ano.

