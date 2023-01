Acontece TK Elevator lança synergy 200, novo elevador para empreendimentos de baixo e médio tráfego

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Projetado tanto para o segmento residencial como comercial, o novo modelo da linha synergy é a solução ideal para edifícios com até 25 paradas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A TK Elevator, uma das líderes globais de mercado e inovação da indústria de elevadores, lança o synergy 200, novo elevador que foi desenvolvido para atender os empreendimentos de baixo e médio tráfego do mercado da América Latina.

Projetado tanto para o segmento residencial como comercial, o novo modelo da linha synergy é a solução ideal para edifícios com até 25 paradas ou 80 metros de percurso, com capacidade para transportar 13 passageiros ou 975 quilos, e que demandam velocidade de até 1,75 metros por segundo.

A partir de uma plataforma global única, o synergy 200 proporciona mobilidade eficiente em construções novas com alto desempenho, eficiência energética, segurança e conforto. O elevador opera com o quadro de comando MHC2, a última geração em software de controle, e máquinas de tração sem engrenagem, com imãs permanentes que se adaptam aos projetos com ou sem casa de máquinas.

Com a oferta de cabinas com tamanhos flexíveis, o lançamento se adapta aos diferentes tipos de projetos, bem como é uma solução perfeita para os condomínios que necessitam modernizar o elevador de forma integral, ou seja, substituir um equipamento antigo por um modelo atual.

“Com o synergy 200 ampliamos nossa presença no mercado de prédios residenciais e comerciais de baixo e médio tráfego. O produto se adapta perfeitamente às necessidades dos clientes desses segmentos de construção, que valorizam elevadores com bom desempenho, mas sem deixar de lado o conforto, com um design diferenciado e as tecnologias que economizam energia e agregam valor aos edifícios”, avalia Eduardo Caram, head de Novas Instalações da TK Elevator para a América Latina.

O synergy 200 é compatível com o MAX, primeira solução de manutenção preditiva baseada em nuvem da indústria de elevadores. A partir da aplicação dos conceitos de inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), o MAX detecta falhas nos elevadores antes que elas provoquem uma paralisação do equipamento, reduzindo pela metade o tempo atual que os elevadores ficam fora de operação e aumentando a disponibilidade dos equipamentos e a eficiência de transporte nas grandes cidades.

Eficiência energética reduz a pegada de CO2

A sustentabilidade faz parte da estratégia de negócio da TK Elevator e os produtos são desenvolvidos com essa visão, contribuindo para reduzir a pegada de CO2 dos edifícios e, consequentemente, das cidades.

Em linha com esse propósito, o synergy 200 recebeu a classificação A na categoria de uso 3 de acordo com a norma ISO 25745-2, a partir de componentes como as máquinas sem engrenagem, iluminação LED e modo standy by, que mantém o elevador desligado quando não está em operação. A economia de energia ainda pode ser ampliada com a instalação do sistema regenerativo, solução que converte a energia que seria dissipada em forma de calor em eletricidade para a rede do prédio.

A cabina do synergy 200 é um detalhe à parte no projeto. O design clean e moderno privilegia as linhas retas, ampliando o espaço interno. O acabamento da cabina tem predominância do aço inox premium escovado e o painel de operação é composto por um mix com acabamentos em aço inox polido, garantindo sofisticação. A iluminação também ganhou destaque com um design minimalista, a partir do uso de LED no ponto central do subteto.

O synergy 200 atende aos requisitos da nova norma brasileira de construção de elevadores, a NBR 16858-1, que foi desenvolvida a partir da norma europeia EM 81-20, e também à norma de acessibilidade NM 313. A segurança é um item que mereceu atenção especial com o resgate automático, sistema que libera os passageiros automaticamente em caso de falta de energia.

Ao encontro da estratégia global de produtos da TK Elevator, com este lançamento, a empresa amplia o portfólio de elevadores da família synergy no mercado da América Latina, que já conta com o modelo synergy 100 para projetos residenciais de até 14 paradas. A TK Elevator ainda oferece a instalação dos marcos de portas antes do início da montagem do elevador, dando ao cliente a possibilidade de finalizar os acabamentos do hall de forma independente às condições de montagem do elevador.

