Acontece Exposições em clima de bar: “Boteku’s com Arte” movimenta a Saba, em Atlântida

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Ao todo, mais de 200 itens integram a mostra, que segue aberta até o dia 15 de janeiro. Foto: O Sul Foto: O Sul

Exposições artísticas em um ambiente com clima de bar. Esse foi o Boteku’s com Arte, evento promovido neste final de semana na sede da Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (Saba). Com o lema “a melhor rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos”, a atividade busca a integração dos sócios e a valorização da Semana de Arte da Saba, organizada pela Bublitz Galeria de Arte.

“Aqui na Saba não promovemos só atividades sociais. Esse reencontro pós-pandemia vai muito além de sair com os amigos, comer uma boa comida e confraternizar. Temos a preocupação de elevar o nível cultural da sociedade”, explicou o vice-presidente da entidade, Carlos Roberto Schwartsmann.

Fotos: O Sul

O Boteku’s com Arte deu início à programação de verão 2023 da Sociedade, com muita música, petiscos e, claro, pinturas, obras de artes, objetos de decoração e tapetes orientais à venda. Ao todo, mais de 200 itens integram a mostra, que segue aberta até o dia 15 de janeiro.

