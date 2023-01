Acontece Hilton Porto Alegre tem programação de verão com Day Use e brunch aos domingos

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

O Day Use do hotel para dois adultos e até duas crianças de 12 anos inclui acesso a um apartamento superior, piscina coberta, academia e sauna seca e úmida. Foto: Dandi Albulquerque Foto: Dandi Albulquerque

A temporada de verão que se aproxima é de muito calor, com os termômetros podendo chegar aos 40ºC. Para quem ficar na capital, o Hilton Porto Alegre preparou uma programação especial voltada à época mais quente do ano, recheada de alternativas de refresco e diversão.

Válido para todos os dias da semana, com seis horas de utilização entre o horário das 8h às 18h, o Day Use do hotel para dois adultos e até duas crianças de 12 anos inclui acesso a um apartamento superior, piscina coberta, academia e sauna seca e úmida pelo valor de R$ 299,00 + 15% de taxas. Massagem, alimentação e bebidas não alcoólicas têm desconto de até 25% no pacote.

Aos domingos, o Brunch de Verão, que segue até o final de março, inicia às 9h e vai até às 15h, com direito a quatro estações de opções variadas – Café da Manhã, Salad Bar, Comidas frias e quentes e Sobremesas. Tudo à vontade e para todos os gostos, com assinatura do chef Caio Silva e direito a bebidas não alcoólicas inclusas e um welcome drink, no valor de R$129,00 + 10% de taxas.

Fotos: Dandi Albulquerque

As reservas para o Day Use podem ser feitas através do e-mail portoalegre.reservations@hilton.com. Já o Brunch de Verão pelo WhatsApp (51) 98164-1357, portoalegre.bistro@hilton.com ou no telefone (51) 2121-6000.

