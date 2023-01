Acontece Cremers capacitou mais de quatro mil médicos em 2022

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entidade levou cursos a profissionais de 10 municípios gaúchos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por iniciativa da atual diretoria, ciente da importância da classe médica se manter atualizada, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) ofereceu, em 2022, 28 cursos gratuitos. Ao todo, mais de quatro mil médicos foram capacitados.

As formações ocorreram em formato híbrido – presencial e virtual – e abordaram diferentes temas relevantes para o exercício da profissão. Entre os que apresentaram o maior número de inscritos, destacam-se o de Declaração de Óbitos, Diretor Técnico e Publicidade Médica. As capacitações são abertas a médicos com registro ativo no Conselho. Todos os participantes recebem certificado.

“Sabemos que, na área médica, os protocolos mudam rapidamente e os conhecimentos precisam ser constantemente atualizados. Por isso, o nosso intuito é retribuir a contribuição médica através de atividades de capacitação profissional”, afirma o presidente Carlos Sparta.

Além dos cursos de Atualização Científica, em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) e as sociedades de especialidades médicas, o Cremers lançou editais para cursos gratuitos de ACLS, ATLS, AMLS e PALS em 10 municípios gaúchos, como Pelotas, Uruguaiana e Ijuí.

Somente com essa iniciativa, o Cremers capacitou 244 médicos, que foram selecionados por sorteio. “Pela primeira vez, levamos capacitações para o interior do Rio Grande do Sul. Foi o maior investimento em educação médica realizado na história da autarquia”, destaca Sparta.

Outra grande novidade no ano passado foi o Fronteiras da Medicina, iniciativa que tem o objetivo de abordar temas para além da prática médica. A primeira edição trouxe a palestra do médico neurologista Jaderson Costa da Costa, que falou sobre “Cérebro, Espiritualidade e Saúde Mental”. Já a segunda edição contou com a participação do médico Gilberto Schwartsmann e do poeta Luiz Coronel, que palestraram sobre “A passagem do tempo”. Juntos, os dois eventos reuniram mais de 730 inscritos.

Próximos cursos

O primeiro curso de 2023 do Cremers já tem data para acontecer. No dia 25 de janeiro, das 18h às 20h, a entidade promove uma atualização sobre doação e transplantes de órgãos. Saiba mais informações no site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece