Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

A nova unidade vai atuar para o estímulo da produção da Acácia Negra no Rio Grande do Sul, aumentando a área plantada em sete mil hectares por ano. Foto: Eduardo Seidl Foto: Eduardo Seidl

A Tanac, maior produtora de árvores de Acácia Negra do mundo, acaba de inaugurar uma nova unidade. Projetada para ser a base das Operações Florestais da companhia, a nova operação está localizada no município de Pelotas (RS), na Rodovia BR 116. A inauguração ocorreu nesta quarta-feira (11) e contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas; do secretário estadual do Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana; do gerente de Planejamento do Porto de RS, Fernando Estima; de parceiros florestais; de representantes da Agaflor, Ageflor e das holdings familiares acionistas, além da diretoria executiva da empresa, lideranças e colaboradores.

Na abertura da cerimônia, o diretor presidente da Tanac, João Carlos Ronchel Soares, afirmou que a nova unidade marca a consolidação dos investimentos em Operações Florestais, um dos principais pilares estratégicos da Agenda 2025 da empresa.

Segundo ele, a operação possibilitará a centralização da gestão das Operações Florestais, facilitando e agilizando processos de tomada de decisão, além de conferir maior proximidade do time florestal aos principais ativos florestais, localizados na metade Sul do estado. A estrutura também abrirá a oportunidade para a criação de uma área de estocagem de toras de madeira e para a implementação de uma operação de descasque de árvores de Acácia Negra e de uma Oficina Central de Manutenção dos equipamentos florestais de forma autônoma.

“Queremos que Pelotas seja nossa principal base das Operações Florestais, centralizando todo time de gestão e supervisão de ativos florestais e concentrando as áreas de Silvicultura, Colheita, Planejamento Florestal, Oficina Central, Manutenção e Logística”, comenta Soares.

Conforme ele, a nova unidade vai atuar para o estímulo da produção da Acácia Negra no Rio Grande do Sul, aumentando a área plantada em sete mil hectares por ano. Referiu, ainda, que a matéria-prima da árvore alimenta três ramos de negócios verdes da empresa. Da casca, é produzido o tanino, usado em indústrias, desde o curtume, passando pelos químicos, até a nutrição animal. Da madeira, é produzido o cavaco, usado na produção de papel e celulose, insumo 100% exportado para a Europa e a Ásia, e os pellets – biomassa vendida para a geração de energia termelétrica na Inglaterra.

“A unidade de Pelotas será nossa plataforma de crescimento para dominarmos a base florestal de Acácia Negra no Rio Grande do Sul e no Brasil. Será o catalisador de melhorias de produtividade nos processos de silvicultura, colheita e manutenção e nos auxiliará na diversificação do cultivo de espécies florestais.”

Fotos: Eduardo Seidl

A unidade contribuirá também para a sociedade na redução da emissão dos gases de efeito estufa, com a implementação de investimentos em plantio e manejo sustentável, elevando ainda mais o volume de captura de carbono. Atualmente, a Tanac remove sete vezes mais CO2 da atmosfera do que emite, ou seja, é uma empresa carbono negativo.

“Há 75 anos, quando as primeiras máquinas vindas da Suécia chegaram ao Rio Grande do Sul, os responsáveis pelo projeto, entre eles o meu bisavô, já sabiam que a Acácia Negra era a melhor matéria-prima do mundo para produzir taninos para o curtimento de couro. Eles também tinham noção que esse estado era o melhor lugar do mundo para cultivar essa espécie de Acácia. O que eles não conseguiam enxergar naquela época e estariam orgulhosos hoje é que aquilo que era uma indústria que essencialmente produzia uma commodity foi se transformando com o passar das décadas em uma operação essencialmente florestal. A floresta é hoje a alma e o coração da Tanac. E essa sede que a gente vem inaugurar hoje faz jus a importância que a área florestal tem para a organização”, comenta Thomas Rosén, membro de holding proprietária da Tanac Weibulll Participações SA.

Para Luiz Fernando Martins e Castro, membro de holding proprietária da Tanac CIA Agrícola São Bento da Esmeralda – SBE, “é exitoso ver esse projeto de consolidação das atividades na metade Sul do estado, pois representa a consolidação dos próximos passos que queremos dar para a empresa, muito focada na agenda ESG”.

A prefeita Paula Mascarenhas agradeceu a confiança da Tanac no governo e em todas as instituições da cidade de Pelotas. “Sabemos muito bem qual é o nosso papel e que quem gera riqueza e renda é a iniciativa privada. E por isso nós sempre acolhemos esse tipo de investimento com tapete vermelho. Sabendo que com uma parceria produtiva nós podemos crescer cada vez mais: a empresa, pela qual torcemos, e também o município, tendo a sua economia alavancada com mais um investimento importante como este”, conclui.

